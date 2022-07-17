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Попытка № 2 – Путин отдал приказ захватить всю Харьковскую область, включая сам Харьков, – ISW

Аналитики ISW отмечают, что пока есть лишь косвенные доказательства, которые могут указывать на приказ Путина захватить город

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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На пятом месяце полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину президент РФ Владимир Путин, возможно, отдал приказ все-таки оккупировать Харьков и захватить неоккупированную часть Харьковской области. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Попытка № 2 – Путин отдал приказ захватить всю Харьковскую область, включая сам Харьков, – ISW

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские военные аналитики отмечают, что публично спикеры Кремля, как и сам Путин не делали заявлений о скором захвате Харькова, но исходят из тех маневров, которые совершают российские войска в Харьковской области, можно предположить, что их цель – это не только помощь тем группировкам, которые продвигаются в Донецкой области, есть задача продвинуться и в Харьковской области.                             

В частности, аналитики обращают внимание, что с 26 июня россияне пытаются захватить Дементиевку, село на севере от Харькова, которое имеет ограниченное значения для защиты РФ от наступательных украинских действий.

Кроме того, украинская военная разведка опубликовала перехват разговора: в нем российский военный жалуется, что его командиру нет дела до потерь, ведь он хочет только добраться до Харькова.

Также в ISW отметили, что российские гауляйтеры из временно оккупированных территорий Харьковской области начали сотрудничать с главарями террористической организации "ЛНР". По мнению аналитиков, это указывает на попытки России создать условия для долгосрочной оккупации.  

Аналитики ISW считают крайне маловероятной возможность успеха россиян в захвате Харькова и всей области. По мнению аналитиков, в ближайшие дни армия России, вероятно, будет непоследовательно активизировать попытки атак на севере от Харькова, но вряд ли сможет добиться серьезных территориальных успехов.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-16
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