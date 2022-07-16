В российской армии паника: оккупанты бегут с войны целыми ротами (аудиоперехват)

Российские оккупанты собираются массово бежать с войны в Украине. Они паникуют и волнуются из-за больших потерь на передовой, а также жалуются на командиров, которые из-за своих амбиций и желания получить награду готовы жертвовать людьми. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Российские войска. Фото: Getty Images

Так в распоряжении украинской разведки появился аудиоперехват, на котором российский военный признается своей матери, что он вместе со своим подразделением собирается бежать с войны.

При этом его мать отказывается понимать и призывает не делать глупостей и остаться на войне. Когда ее сын пытается объяснить, что в Украине находиться уже невыносимо и, что решение бежать – это не только его, а очень многих сослуживцев, то мать перебивает сына и говорит о плохой карме, если тот все же убежит, ведь тогда он снова станет предателем Родины.

Военный рассказывает, что, если он и останется на войне, то будет вдвоем с командиром, потому как все остальные убегут. Солдат говорит, что примером побегов уже множество, убегают сотнями. Часть военных уже в Калининграде, они увольняются из армии.

"Сбежало уже более 100 человек. То есть, 100 человек уже находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то. Это только взвод. Таких три взвода! Третий, пожалуй, полностью уйдет, второй — там немного людей останется. Нас должно быть 30 человек, осталось 10. Остальные или ранены, или убиты", — добавил солдат.

На заявление сына о том, что на передовой много погибших среди россиян мать оккупанта не сильно расстраивается из-за этого и заявляет, что надо воевать до конца: "Назвался грузом, лезь в кузов".

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