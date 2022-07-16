Экс-глава Службы внешней разведки Украины: Москва выдвинула Киеву ультиматум

Судя по тем событиям, которые происходят на фронте и исходя из тех заявлений, которые делают спикеры Кремля, Москва выдвинула Киеву ультиматум – либо президент Зеленский идёт на переговоры на тех условиях, которые озвучивает Путин, либо Россия начинает масштабное наступление на ключевых направлениях. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил в интервью сайту "Обозреватель" бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Экс-глава СВР отмечает, что Россия сейчас продолжает разворачивать наступление с попыткой выбить оставшиеся населённые пункты Луганской области и развернуть массированное наступление в Донецкой области, в итоге взяв под контроль города: Север, Славянск, Бахмут, Краматорск. Путин намерен заявить статус-кво полностью захваченных Донецкой и Луганской областей, о сухопутном коридоре в Крым, который он будет удерживать и дальше и ставить в таком формате условия о мирных переговорах.

Николай Маломуж добавил, ультиматум Путина на самом деле простой: или в течение пару недель россиянин начинают наступление на Донбассе, усиливая свои группировки в том числе на Харьковском направлении, или переговоры должны состояться на тех условиях, которые озвучивает Кремль. Сами условия уже неоднократно были озвучены – это признание так называемых квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР", которые Россия хочет присоединить к своей территории, дальше идёт требование о "демилитаризации", отказе Украины от западных видов вооружений и нейтральный статус Украины. К этому всему Россия ещё выставляет требование про статус-кво относительно оккупированных территорий, которые сейчас удерживает Россия в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Ну, и как давление на официальной Киев Москва использует ракетные обстрелы мирных городов Украины. Это делается для того, чтобы украинские власти быстрее соглашались на те условия, которые озвучивает Путин.

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