Российская ракета попала в гражданский объект – вся Одесса в черном дыму: подробности

Рано утром российские войска нанесли прицельный удар по Одессе. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтверждают местные телеграмм-каналы, "Суспильне", а также спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Дым над Одессой. Фото: из открытых источников

Так, Сергей Братчук призвал у себя в Телеграмм очевидцев происшествия не выкладывать фото и видео с места пожара, чтобы не дать возможности корректировщикам огня дать возможность оккупантам нанести еще один удар. На месте уже работают спасатели и медики.

Позже в ОК "Юг" сообщили, что враг попал в гражданский объект. Более детальную информацию пообещали предоставить позже.

Как видно из ранее опубликованных очевидцами кадров, в результате удара над городом поднялся густой столб темного дыма. Взрыв был настолько сильный, что его отголоски слышали практически во всех районах Одессы.

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