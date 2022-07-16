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Российская ракета попала в гражданский объект – вся Одесса в черном дыму: подробности

После утреннего удара по Одессе над всем городом стоит густой темный дым

сегодня, 07:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Рано утром российские войска нанесли прицельный удар по Одессе. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтверждают местные телеграмм-каналы, "Суспильне", а также спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Российская ракета попала в гражданский объект – вся Одесса в черном дыму: подробности

Дым над Одессой. Фото: из открытых источников

Так, Сергей Братчук призвал у себя в Телеграмм очевидцев происшествия не выкладывать фото и видео с места пожара, чтобы не дать возможности корректировщикам огня дать возможность оккупантам нанести еще один удар. На месте уже работают спасатели и медики. 

Позже в ОК "Юг" сообщили, что враг попал в гражданский объект. Более детальную информацию пообещали предоставить позже.

Как видно из ранее опубликованных очевидцами кадров, в результате удара над городом поднялся густой столб темного дыма. Взрыв был настолько сильный, что его отголоски слышали практически во всех районах Одессы.

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Источник: https://t.me/Bratchuk_Sergey/15615
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