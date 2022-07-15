В чем вторая половина лета станет решающей: какой прогноз на фронте

Мы пережили пол лета полномасштабной войны с Россией, начавшей полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. За это время страна агрессор потеряла около 38 тысяч военнослужащих, массу военной техники. Однако вместо реальных переговоров предлагает Украине "признать сложившиеся территориальные реалии", то есть отказаться от временно оккупированных территорий. В ответ на ракетные удары противника, ВСУ высокоточным вооружением продолжает уничтожать склады боеприпасов оккупантов и их базы. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" военными прогнозами на оставшуюся половину лета.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Вторая половина лета – это период ожесточенны боев на Донбассе и возможность изменения характера военного противостояния

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что ближайшая перспектива – попытки захвата россиянами Донецкой области, прорыва обороны ВСУ по лини Славянск-Краматорск-Бахмут.

"Сообщения английской разведки о так называемой "оперативной паузе", которую якобы взяли россияне, не соответствуют действительности. Идет передислокация живой силы, продавливание украинской обороны в районе н.п. Сиверск-Долина и Курульки. Это Краматорское и Славянское направления. В ближайшее время именно они станут ареной ожесточенных боев. Как и в целом Донецкое направление и оставшиеся проценты Луганской области, где ВСУ еще держат оборону, – подчеркивает эксперт. – Возможно продвижение противника по лини Изюм-Славянск. Российские оккупационные войска не оставили планов по созданию флангового охвата наших группировок".

По мнению Дмитрий Снегирева, можно говорить об изменении тактики оккупационных войск. Если ранее были лобовые атаки городов (Попасная, Рубежная, Северодонецк), то в случае с Лисичанском ставка уже делалась на фланговые охваты опорных пунктов украинской обороны. То, что сейчас происходит на Донецком направлении. Это попытка захвата Сиверска (интересен противнку как узловая жд-станция) и бои в районе н.п. Курульки (с целью выхода в тыл Краматорской группировке ВСУ).

"Оккупационные войска всеми силами до конца лета будут пытаться реализовать план второго этапа т.н. "спецоперации". Речь о выходе на админграницы Луганской и Донецкой областей – с дальнейшим политическим давлением по поводу возможности заключения "мирных соглашений". Будут давить на Украину в моменте возможных территориальных уступок, закрепленных в неком документе. И позиция Запада тут неоднородна. Так Франция, Германия, Италия склоняют Украину к территориальным уступкам. А те же Великобритания и США, в отличие от лидеров ЕС, нас к такому не подталкивают", – отмечает эксперт.

Так что, продолжает он, россияне попытаются закрепить свое территориальное продвижение. И выйти к концу лета – началу осени на формат псевдореферендумов.

"Что касается Херсонского и Запорожского направлений, оно не станет доминирующим. Однако мы постараемся развить там имеющиеся успехи ВСУ, причем уже не тактически, а оперативно, – предполагает Дмитрий Снегирев. – С целью сорвать планы противника по созданию т.н. "ХНР", "ЗНР" или присоединению контролируемых россиянами частей этих регионов к т.н "ДНР" или собственно РФ. Плюс – отрубить поставки воды в Крым и не дать пробить туда сухопутный коридор. Именно поэтому акцент ВСУ сместился с Донбасса на Херсон и Запорожье. Если мы сумеем блокировать данное направление, деоккупировать те территории, вся т.н. "спецоперация" теряет военный, политический и экономический смысл".

По мнению эксперта, программа ленд-лиза до конца лета не заработает. Но нам в помощь – программ безвозмездной передачи вооружений Украине.

"Ожидаем увеличения военно-технической помощи со стороны США и ключевых союзников, что даст возможность кардинально изменить характер военного противостояния. Я не исключаю возможность украинского контрудара не только на Херсонском и Запорожском направлениях, но и на Донецком. По крайней мере, в моменте удержания тех 45% Донецкой области, которые мы сейчас контролируем, – говорит Дмитрий Снегирев. – Резюмируя: вторая половина лета – это период ожесточенны боев на Донбассе и возможность изменения характера военного противостояния за счет получения ВСУ новых образцов вооружения. Частично мы это уже наблюдаем, когда реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS выносят глубоко в тылу вражеские склады с боеприпасами и центры принятия решений".

Ключевые ожидания Украины на ближайшие 2-3 месяца плотно привязаны к Югу нашей страны

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак считает, что кроме прогнозируемых сражений на Донбассе, все прогнозы и ключевые ожидания Украины на ближайший горизонт событий в 2-3 месяца, также плотно привязаны к Югу нашей страны. А именно – к Херсонской области.

"Сама операция по освобождению Херсона и Херсонской области началась с активной работы РСЗО HIMARS по уничтожению на оккупированной территории складов с боеприпасами, топливом и командных пунктов. Именно уничтожение таких складов является тем ломом, с помощью которого Украина сможет взломать оборону Российской Федерации и ускорить продвижение наших войск", – уверен Иван Ступак.

Он прогнозирует, что в ближайшее время продолжится работа по дальнейшему точечному уничтожению вражеских разнообразных складов и центров в оккупированных районах. А также – по лишению противника возможности осуществлять доставку всего необходимого непосредственно к линии фронта. Таким образом, отмечает эксперт, появится возможность для взятия Херсона в кольцо с минимизацией потерь среди наших военных, гражданских, и инфраструктуры.

"Непосредственно в самих оккупированных районах всё больше набирает оборот партизанское движение. Оно возглавляется и обеспечивается всем необходимым нашими спецслужбами, но опирается широкую поддержку местного населения, – рассказывает Иван Ступак. – В результате этой совместной работы будет увеличиваться количество взорванных, отравленный или расстрелянных оккупантов, а также их помощников. Именно от успешной операции по освобождению Херсона, зависит успех по деоккупации всего Юга Украины. С последующей деоккупаций других украинских территорий. Поэтому держим кулаки за наших военных и верим, что уже к концу августа этого года мы сможем отведать херсонских арбузов".

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