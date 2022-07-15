За Винницу поплатились: ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов и базу оккупантов на юге (ВИДЕО)

Украинские защитники уничтожили в течение 14 июля еще три вражеских склада боеприпасов и одну военную базу противника на юге. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

РСЗО HIMARS. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия провела успешные атаки в Николаевской и Херсонской области.

Так украинская армия отминусовала россиянам мощную военную базу в Новой Каховке, а также лишила россиян складов с боеприпасами в Николаевской и Херсонской областях. Взрывы и зарево огня можно увидеть на видео, которые активно распространяют местные жители в Телеграмм-каналах.

"За Винницу! Новая Каховка. Минус база. Снигиревский район, Николаевщина. Минус БК. Баштанский район, Николаевщина. Минус БК. Раденск, Херсонщина. Минус БК", — сообщил Братчук.

Местные жители рассказывают, что одна из ракет ВСУ попала точно в санаторий, где как раз и разместились российские захватчики. После удара начался сильный пожар. Все здание охватил сильный огонь.

Спикер ОВА позже добавил, что уже с начала сегодняшних суток накрыты вражеские цели в Снигуревке, Новой Маячке и Чернобаевке.

"Также есть информация от местных по Мелитопольскому району", — написал Братчук.

В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, как ВСУ начали давать "ответку" россиянам за варварские обстрелы мирных кварталов в Николаеве, Виннице и Харькове.

Читайте также на портале "Комментарии" — они должны испить эту чашу сполна: сеть подорвала ожесточенная реакция россиян на ракетный удар по Виннице. Большинство граждан РФ словно озверело после информации о том, что в Виннице погибло от удара российской ракеты больше двух десятков украинцев, среди которых дети. Никакой жалости и сострадания.

Также издание "Комментарии" сообщало — в последний момент повернула: российская ракета, которой РФ ударила по Виннице, летела на другой город.





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