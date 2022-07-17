На юге ВСУ демилитаризировали десятки орков, вражеские склады и военную технику РФ (ВИДЕО)

На южных рубежах у украинских защитников прошел очередной продуктивный день. Подтверждена ликвидация 36 оккупантов, 2 вражеских склада боеприпасов и технику россиян. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В отчете отмечает, по результатам выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ огневых задач, подтверждены потери противника в количестве 36 захватчиков, 2 танков Т-72, самоходной гаубицы "Мста-С", зенитно-ракетного комплекса "Тор", бронированной и автомобильной техники, а также 2 полевых складов боеприпасов, 2 отделений ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом на Херсонщине.

В предыдущую ночь нанесены три ракетных удара.

По Николаеву – объект промышленной инфраструктуры. Пострадал один гражданский.

Также реактивными системами залпового огня "Смерч" враг ударил ночью по Баштанке из Снигиревки. Большинство снарядов попали в комбикормовый завод, часть – в поле по населенному пункту. Без потерь.

Удар по Одессе ракетой Х-101 привел к пожару на площади более чем 1000 кв.м на деревообрабатывающем предприятии. 1 человек получил незначительные ранения.

Ночной обстрел Никополя из "Градов" пришелся на промышленную инфраструктуру, три учебных заведения, пожарную часть, по станции переливания крови и частному дому. Пострадал один человек.

Во время еще одного ночного обстрела 152 мм снаряды были направлены по Висунску, повреждены два частных здания. Без человеческих потерь.



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