Аппетиты Путина – не только Донбасс, но и Харьков: почему это нереально – где ждать ожесточенных боев

Американский институт исследования войны (ISW) сообщил, что Минобороны россии объявило о прекращении 16 июля "оперативной паузы". Тем самым подтверждая оценку ISW от 15 июля о том, что российские силы, вероятно, возобновят наземные атаки по нескольким направлениям продвижения. Также представители ISW предполагают, что кремль, возможно, приказал российским войскам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" прогнозами и возможными вариантами развития событий в российско-украинской войне.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Самая сложная ситуация будет в так называемом "донбасском" треугольнике

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский отмечает, что противник, действительно, возобновляет активные боевые действия.

"По моим прогнозам, самая сложная ситуация будет сейчас в так называемом "донбасском" треугольнике. А именно – Сиверск-Славянск-Бахмут. Оккупационные войска будут действовать на Сиверском и Бахмутском направлениях, а потом развивать наступление на Славянск. Потому что на этих двух первых названных направлениях россияне имеют наибольшее сосредоточение сил и наименьшую вероятность неожиданностей. Потому что, когда мы говорим о Славянском направлении, речь, в первую очередь, о группировке вражеских войск, которое оперирует со стороны Изюма. А там они находятся под определенным давлением ВСУ, действующих на Харьковском направлении", – поясняет полковник.

По его словам, мы должны быть готовы к разного рода неожиданностям (в том числе приятным) на Херсонском и Запорожском направлении.

"Что касается северного направления, в частности, Беларуси, пока не наблюдается активного перемещения там сухопутного контингента. Что может угрожать, так это провокативная деятельность российской авиации, – подчеркивает Сергей Грабский. – Она может наносить удары с белорусской территории по украинским инфраструктурным объектам. Но в связи с тем, что они действуют неуклюже, есть вероятность, то удары придутся по мирному населению".

Непонятно за счет чего войска агрессора намерены взять под контроль Харьковскую область

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович поясняет, что прогнозы для работы дипломатии пока не слишком благоприятны, так как решение ситуации перенесено на поля боя.

"По итогам предстоящих боев и будет складываться почва для вероятных договоренностей. Думаю, россия в самое ближайшее время попытается развернуть атаки на Славянск и Краматорск, чтобы выполнить политическую задачу выхода на административные границы Донецкой области. Однако Украина воодушевлена прибытием американских высокоточных ракетных систем HIMARS, которые даже в небольшом количестве способны оказывать влияние на ход боевых действий, уничтожая тыловые коммуникации противника, – отмечает эксперт. – С учетом того, что основные силы рф переброшены на славянско-краматорское направление, непонятно за счет чего войска агрессора намерены выполнять задачу по взятию под контроль Харьковской области, тем более, что это предполагает практически самоубийственную атаку на Харьков".

Что касается действий ВСУ, то, по мнению Дениса Поповича, ожидаем продолжения контрнаступательных действий на Херсонском направлении и эффективной обороны в Донецкой области, в том числе с применением HIMARS.

Ход боевых действий на Донбассе показал, что украинской армии по силам сорвать любые планы россии

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский акцентирует, что Харьков был одной из первых главных целей (также как Киев и Одесса) российского неудачного блицкрига.

"Сейчас россияне ставят задачу уничтожить эти города как центры региональной экономики и развития. Это означает, что они постараются затянуть войну до зимы, чтобы гражданское население запугивать не только обстрелами, но и холодом", – прогнозирует эксперт.

По его словам, ход боевых действий на Донбассе показал, что украинской армии по силам сорвать любые планы россии, если темпы снабжения оружием и качество западного оружия будут расти.

"Сорвать эти поставки могут только серьезные успехи российской армии. Это понимают в кремле – и требуют от своих военных невозможного, – считает Петр Бурковский. – Может случиться, что эти нереалистичные, политически мотивированные задачи окончательно разрушат российскую армию. И это создаст условия для ее полного изгнания с Украины".

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