Россия выходит из оперативной паузы: в США назвали участок фронта, где россияне готовят штурм

Несмотря на указание министра обороны России Сергея Шойгу об активизации российских войск на всех направлениях в Украине вряд ли завершение оперативной паузы, которую ранее в войне взяли россияне, приведет к массовому увеличению наземных атак по всей Украине. Единственный участок фронта, где стоит ожидать массированного штурма российских войск – это по линии Славянск-Северск-Бахмут. Уже сейчас Россия пытается проводить серию наземных штурмов, сосредоточенных на этом направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Институт изучения войны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW напоминают, что российское военное командование само объявило о том, что оперативная пауза закончилась и горячая фаза войны может продолжаться. Тем не менее, эксперты сравнивают боевые действия 15 и 16 июля отмечают, что 16 июля российские войска проводили меньше наземных операций, чем 15 июля, но существенно усилили ракетный обстрел и обстрел с применением артиллерии.

В отчете говорится, что 16 июля министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Южной группой генералу армии Сергею Суровикину и командующему Центральной группой генерал-полковнику Александру Лапину усилить наступательные действия по всем направлениям, но темпы возобновления российского наступления, вероятно, будут колебаться в ближайшее время.

Шойгу указал, что Суровикин и Лапин будут продолжать командовать силами на восточном направлении, хотя концентрация сил такого размера требует всего одного командующего высоким уровнем.

Аналитики отмечают, что двойное командование операциями на очень небольшой территории может помешать дальнейшим операциям России.

Украинские удары HIMARS по российским складам боеприпасов, элементам материально-технического обеспечения и командованию и управлению, вероятно, усугубляют российские артиллерийские кампании.

Неспособность Кремля использовать оперативную паузу для реорганизации российской военной командной структуры в Украине и его решение сохранить вместо этого специальную командную структуру в ISW считают странным.

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