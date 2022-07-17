В Греции разбился украинский военный грузовой самолет: что известно

У подножия горы Пангей в Греции разбился украинский тактический военно-транспортный самолет Ан-12 с экипажем из 8 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Греческая корпорация телерадиовещания (ERT).

Самолет Ан-12. Фото: из открытых источников

Авиакатастрофа произошла к западу от греческого города Кавала. По сведеньям очевидцев, Ан-12 упал на кукурузное поле.

Местный житель Гиоргос Архонтопулос, который живет в 17 километрах от места крушения и стал очевидцев авиакатастрофы описал увиденное: он увидел, что самолет замедлился в небе. Затем на протяжении примерно 20 минут было видно, как в одном из его двигателей видно пламя огня. Так самолету удалось продержаться в небе еще какое-то время. И, когда самолет миновал гору Пангей, то послышался громкий звук взрыва, после чего появилось зарево огня.

В Службе гражданской авиации уже озвучили свою причину падения воздушного судна. По всей видимости, загорелся один из четырех двигателей самолета. В связи с этим был сделан разворот на 180 градусов в сторону аэропорта Кавалы с целью аварийной посадки. Пилот подавал сигнал бедствия.

Известно, что на борту было 8 человек. В полностью обгоревшем фюзеляже "признаков жизни нет".

Пострадавших в результате крушения самолета нет. Около 23:00 район вблизи места падения погрузился во тьму. Вероятно, во время крушения самолет оборвал провода.

Появляется информация о том, что самолет якобы вылетал из Белграда, Сербия. Также сообщается, что Ан-12 был якобы загружен боекомплектом. Этот факт пока не находят подтверждения, но очевидцы заявляют, что "слышали взрывы в течение часа" после того, как самолет упал.

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