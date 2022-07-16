В британской разведке назвали два города Донбасса, которые россиянам никак не удается захватить

У россиян по-прежнему снижен импульс наступательной операции, которую они проводят в Донецкой области, пытаясь развить наступление на Северск и Бахмут. Все попытки штурмом брать эти города ВСУ уверенно отражают. И это несмотря на заявления захватчиков, что им удалось закрепиться на окраине Северска. Это заявление было сделано еще в начале недели, но с того времени ни о каких успехах говорить не приходится. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете разведки Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Британии считают, что заявление об успешном закреплении в Северске россияне сделали для внутренней аудитории, чтобы показать, что российские войска не останавливаются в Украине и продолжают достигать успехов. Но на самом деле говорить о продвижении россиян в этом направлении не приходится.

По той информации, которая есть в британской разведки, ВСУ существенно уплотнились после вывода войск из Лисичанска. Это позволило украинским воинам укоротить оборонительную линию и выпрямить ее. В итоге сил противостоять россиянам стало больше и оккупантам пришлось сбавить обороты в наступлении.

Еще ранее на Западе фиксировали, что ключевая цель россиян после захвата Северодонецка и Лисичанска – продвинуться в Донецкой области, захватить ключевые города Северск, Бахмут и Славянск.

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