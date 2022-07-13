Рамштайн-4 подготовит наступление ВСУ: каких решений ждать – почему Запад уже все утраивает

Четвертая встреча стран-доноров военной помощи Украине (формат "Рамштайн", в который входят министры обороны стран НАТО и союзников Альянса) состоится 20 июля и на этот раз пройдет в режиме онлайн. Об этом сообщили в Пентагоне по итогам разговора министров обороны США (Ллойд Остин) и Украины (Алексей Резников). Эксперты поделились с изданием "Комментарии" ожиданиями от "Рамштайна-4".

Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников

Анонсированное недавно министром обороны Украины контрнаступление, возможно, также делалось с прицелом на "Рамштайн"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий подчеркивает, что с каждым месяцем, даже с каждой неделей из-за российской агрессии меняется обстановка не только в Украине, но и во всём мире.

"Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия выстраивают новые взаимоотношения, учитывая угрозы, исходящие от РФ. Как следствие – они увеличивают военный контингент в разы, укрепляют обороноспособность. Весь Западный мир перестраивается под новые вызовы, – отмечает эксперт. – После четырех месяцев открытой фазы российско-украинской войны, думаю, на Западе прошла серьезная аналитическая работа. Они поняли, что нам нужно из вооружений, какие приоритеты".

Впрочем, не всё так гладко, считает Алексей Голобуцкий. Видно по Германии, по некоторым другим странам, что обещания о военной помощи или срывают сознательно, или, действительно, есть проблемы с логистикой, с наличием вооружений, которые нам обещают. Скорее всего, все эти тактические вопросы и будут обсуждать во время "Рамштайна-4", предполагает эксперт.

"Учитывая, какую эффективность на фронте показывают реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, эти и аналогичные системы нам, надо полагать, будут поставлять в большем количестве, – размышляет Алексей Голобуцкий. – Ну и анонсированное недавно министром обороны Украины контрнаступление , возможно, также делалось с прицелом на "Рамштайн". Понятно, что для этого РСЗО уже будет недостаточно. Нужны танки, наступательное вооружение. А ряд стран Запада до сих пор выступают против предоставления его нам. Скорее всего, это также обсудят на новой встрече стран-доноров военной помощи Украине".

Западу выгодно сохранять условный "хаос", в котором мы живём, не допуская его сильной эскалации

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук не ждет особых прорывных решений от "Раммштайна-4".

"Всё еще убежден, к сожалению, что наши западные партнеры пока что реализуют стратегию "контролируемого хаоса". Суть в том, что они не желают, чтобы война в Украине выплеснулась за территорию Украины, "заразив" таким образом соседние государства и, в перспективе, весь блок НАТО (что вынудит десятки государств вступать в уже по-настоящему глобальную континентальную европейскую войну, имеющие все риски стать ядерной). Естественно, никто этого не хочет допустить. Поэтому под "контролируемым хаосом" я имею ввиду, что Западу выгодно сохранять условный "хаос", в котором мы живём (хотя для страны в горниле войны мы ещё относительно неплохо сохраняем порядок и какие-то базовые функции государства) – не допуская его сильной эскалации. С этим, как мне видится, связаны промедления в поставках столь необходимого нам оружия. Похоже, Запад пока не заинтересован в коренном переломе в войне в нашу сторону. Исходя из этого, от четвертого "Раммштайна" никаких особых подвижек, именно радикального и кардинального плана, я не ожидаю", – поясняет Никита Трачук.

Однако, продолжает он, история куется на наших глазах – в горниле боев в Донбассе, на Херсонщине, под Харьковом и так далее.

"Ситуация на фронтах меняется ежедневно, иной раз по несколько раз в день. Планировать и предполагать даже на неделю-полторы вперед сегодня – занятие неблагодарное. От успехов и самоотверженности ВСУ зависит многое, в том числе – восприятие нашей проблемы на Западе и, как следствие, возможное увеличение помощи Украине, – отмечает эксперт. – Резюмируя: прорывов от "Рамшатйна-4" не жду, но, если вдруг что-то такое и произойдет – скорее, буду НЕ удивлен, нежели удивлен".

Читайте также на портале "Комментарии" — таки дожали: Германия согласилась прекратить закупать российский уголь и газ – назвала даты.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!