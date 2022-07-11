Украина готова вернуть юг: какие сроки – как Путин уже начал готовиться

Президент Украины поручил высшему военному руководству разработать план деоккупации прибрежных районов юга, имеющих жизненно важное значение для экономики страны, сообщил министр обороны Алексей Резников. А вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук призвала украинских гражданских покинуть подконтрольный Россией юг страны из-за планов начать контрнаступление. Когда и при каких условиях данное контрнаступление может оказаться успешным? Почему важно учитывать фактор битвы за Донбасс? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Если верховный главнокомандующий принял такое решение, значит, силы и средства соберут к нужному моменту

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассуждает так:

"Достаточно сложно, с одной стороны, вести оборонительные действия на Донецком направлении (особенно в районе Бахмута, Славянска, Краматорска), а с другой – осуществлять контрнаступательные операции в направлении того же Херсона. Это требует соответствующих сил и средств. Но, думаю, если верховный главнокомандующий принял такое решение, значит, их соберут к нужному моменту".

Естественно, при ведении активных боевых действий в этих районах, мы стремимся, чтобы украинские граждане были максимально в безопасности. Потому и просим на это время или оставлять те или иные районы, или находится в убежищах, поясняет генерал.

По его словам, важным вкладом в принятие решения о подготовке контрнаступления является усиливающаяся помощь современными вооружениями со стороны союзников.

"Из последнего – новые поставки систем реактивного залпового огня (РСЗО), зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), запасных частей для авиации, а также боеприпасов. Кроме того, не только Великобритания, но и США, ряд других союзников, проводят обучение наших военнослужащих на новой технике, – акцентирует Игорь Романенко. – После формирования соответствующих оперативных резервов, на мой взгляд, возникнет возможность проведения контрнаступательных действий на том же Херсонском направлении".

Освобождение Донбасса от рашистов, как и деоккупация прибрежных районов территории юга Украины, определяются как приоритетные задачи для украинской армии

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук считает, что сражение за Донбасс может стать решающим фактором в войне России с Украиной. Это, по его мнению, хорошо понимают, как в Киеве, так и в Москве.

"Поэтому освобождение Донбасса от рашистов, как и деоккупация прибрежных районов территории юга Украины, определяются как приоритетные задачи для украинской армии. Возможно, сейчас и не стоило бы говорить об этом публично. Но в Кремле и без того прекрасно понимают, каковы главные приоритеты украинского руководства. Кроме того, не нужно недооценивать наших врагов, которые хотя и прокололись с необдуманным вторжением в Украину, но не являются полными идиотами, – подчеркивает Виктор Каспрук. – За всеми демаршами российских политиков и заявлениями московских штатных пропагандистов стоит одно – они выискивают слабые места в украинской обороне, и готовы нанести удары туда, где их меньше всего ожидают".

По мнению эксперта, сроки контрнаступления ВСУ, скорее всего, еще не определены. Можно теоретически о многом говорить, но у нас еще не накоплено достаточно вооружения и живой силы для того, чтобы начать это контрнаступление, уверен Виктор Каспрук.

"Российский диктатор Путин поэтому и начал говорить о передышке в попытках наступления террористических российских войск, что РФ хочет успеть подготовить свои резервы для отражения украинского наступления, а мы еще не готовы начать его без достаточного преимущества. То есть, сейчас возникает ситуация относительного паритета, при которой Россия будет делать попытки, используя скрытую мобилизацию, подготовиться к новому наступлению на Украину. А украинцы будут готовить свои войска для того, чтобы, собрав их в боевой кулак, пробить оборону россиян и начать их гнать со всех оккупированных украинских территорий", – прогнозирует эксперт.

В этом смысле, продолжает он, нужно учитывать то, что Москва будет предпринимать попытки спровоцировать Украину на преждевременное контрнаступление.

"Уверен, что украинцы и наши союзники на Западе учитывают этот момент – и будут действовать в соответствии с ситуацией на фронтах, а не теми или иными желаниями. Так что освобождение Донбасса и юга Украины от рашистов может быть несколько перенесено в сроках. Ведь нам не просто необходимо изгнать оккупантов окончательно с украинских территорий, но и при этом минимизировать потери среди личного состава ВСУ, – поясняет Виктор Каспрук. – В то же время, если противник сосредоточит все свои усилия на полной оккупации Донецкой области, это отвлечет его силы от юга Украины. И если даже Путину удастся несколько продвинуться на этом направлении, то после полного освобождения Херсонской и Запорожской областей освобождение Донбасса может стать куда более легкой задачей".

Очевидно, резюмирует эксперт, что современная военная стратегия и тактика не прямолинейна. Поэтому, воюя по стандартам НАТО, украинская армия учитывает все нюансы развития событий. В том числе при разработке контрнаступления.

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