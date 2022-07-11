Резников рассказал о важном приказе от Зеленского

От главы украинского государства Минобороны Украины получило приказ – освободить от захватчиков прибрежные районы на юге. Для этого Украина мобилизует миллионные боевые силы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью британской газете The Times заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Министр отметил, оружие в руки возьмет примерно миллион украинских граждан. С помощью западного оружие люди готовы идти в бой, отвоевывая свою территорию.

Алексей Резников уточнил, что территории юга Украины сегодня находятся под оккупацией, но они имеют важное значение для экономики Украины, поэтому президент приказал их деоккупировать. Кроме того, подчеркнул министр обороны, важно с политической точки зрения освободить эти территории.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах, генералы говорят о том, почему нам нужны такие виды вооружения, а потом мы получаем политические решения", — отметил глава оборонного ведомства.

Еще раньше вице-премьер Ирина Верещук призывает жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться всеми возможными способами. Такую просьбу Верещук обьяснила тем, что наши Вооруженные Силы будут деоккупировать свою территорию. Это будут огромные бои.



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