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На юге уничтожено 4 вражеских склада – много погибших оккупантов: подробности

В связи со значительными потерями за последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистских войск в Херсонской области

сегодня, 09:28
Автор:

Кравцев Сергей
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На южном направлении у украинских защитников очередной успешный рекорд – в результате успешной операции было уничтожено 4 склада с боеприпасами и подтверждена гибель 58 российских захватчиков. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

На юге уничтожено 4 вражеских склада – много погибших оккупантов: подробности

ВСУ. Фото из открытых источников

На отлично отработали по врагу ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. Нанесены огневые удары по командным пунктам захватчиков. Уничтожено много военной техники, а также полевых складов с боеприпасами. Именно поэтому 9 июля в районе Чернобаевки снова сильно полыхало. Сколько враг потерял живой силы в этом направлении – уточняется.

По результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 рашистов, 2 гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию постановки помех "Житель", 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов – 1 в Николаевской области, остальные – в Херсонской области. Окончательные потери противника – уточняются.

Вертолетом Ка-52 нанесен авиационный удар по урочищу Плотницкому. В результате удара потерь нет.

Семь вражеских ракет "Смерча" атаковали поселок Радушное Криворожского района. По предварительным данным, человеческих потерь нет.

Читайте на портале "Комментарии" — на сколько затянется война в Украине: эксперты дали свой прогноз, проанализировав заявление министра Алексея Резникова.

Также издание "Комментарии" сообщало — в США назвали область, которую Кремль намерен аннексировать после захвата Донбасса и юга.




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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/videos/5551447168208377
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Обсуждения

Паао

сегодня, 09:36

Прям робокопи, в орків по тв потєрь нет і в нас по брехунцям тв потєрь нет.Просто жесть,а не війна

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