На сколько затянется война в Украине: прогноз экспертов – о чем говорит заявление Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о трех сценариях завершения войны. Все подразумевают победу Украины, но с разными сроками. Какой сценарий считаете наиболее реалистичным – и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Скорее всего, мы столкнемся со сценарием затягивания войны на минимум год

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна – Тарас Березовец – считает, что все сценарии, обрисованные министром обороны Украины (первый – россияне, якобы демонстрируя жест "доброй воли", покидают ранее оккупированные территории, украинские защитники выйдут на позиции до 24 февраля 2022 года, затем начнутся переговоры о статусе Донбасса и Крыма; второй – украинской армии до конца этого года, возможно до начала нового, удастся переломить ситуацию; третий – развал рф), имеют право на жизнь.

"Но, скорее всего, в итоге получится что-то четвертое, – отмечает эксперт. – Пока нет признаков стратегического поражения россии в этой войне. Страна-агрессор обладает огромными человеческими и материальными ресурсами. И в течение года-двух они точно не исчерпаются. Плюс – у россиян есть возможность возобновлять их, заменяя те же стволы для ствольной артиллерии. Тогда как у нас такой возможности нет. К тому же, мы полностью исчерпали запасы советского и российского боекомплекта (152-мм). И можем рассчитывать только на поставки натовских 155-мм калибров. А они поступают в крайне незначительных количествах. 220 тысяч полученных нами от партнеров снарядов – это капля в море, учитывая, что русские в день выстреливают по 50 тысяч".

Поэтому, скорее всего, мы столкнемся со сценарием затягивания войны на минимум год, прогнозирует Тарас Березовец. Причем, это будет год горячей фазы, с периодическими затуханиями.

"Всё это приведет к значительному истощению потенциала как Украины, так и России. Позитив, что за нами стоит весь цивилизованный мир. И мы можем свои запасы пополнять. Проблема в скорости пополнения. Пока американцы, от которых зависят соответствующие решения, выделяют нам вооружение и боеприпасы, но не в том количестве, чтобы мы добились решающего перелома в войне", – отмечает эксперт.

Он уверен, что одно военное поражение на неком участке Путина не остановит. Россияне уже потерпели ряд поражений, в частности, под Киевом, под Харьковом, на Змеином, напоминает Тарас Березовец. Но их это не сломало.

"Таких поражений должно быть как можно больше. В том числе в ходе контрнаступлений ВСУ (где оно будет – под Харьковом, на юге или на Донбассе – это вопрос к Генштабу). Лишь тогда в рф начнутся внутренние процессы развала – как армии, так и экономики", – считает эксперт.

Тарас Березовец акцентирует, что россияне пока не перешли к всеобщей мобилизации, не поставили экономику на военные рельсы. Но это решение, похоже, Кремлю придется принимать. Поскольку время играет против россии, поясняет эксперт.

Он резюмирует:

"Я не ожидаю, что этот конфликт завершится быстро. В случае сохранения Путина у власти, война может затянуться на 4-5 лет – с теми или иными фазами затухания. Если, конечно, не случится некого форс-мажора. Тех же тяжелых поражений россиян на ряде направлений фронта. Или что-то чрезвычайной случится внутри самой рф".

Пока что победные реляции в отчетах власти одерживают верх над реализмом

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний поясняет:

"Одной из задач, поставленных перед собой украинской властью, является создание позитивно-победного настроя в обществе. С одной стороны, власть можно понять, ведь позитивное настроение и отсутствие психологической перегруженности трансформируется в готовность мобилизовать человеческие ресурсы для борьбы с фашистской россией. В то же время, если позитивные посылы от власти будут далеки от реальности, то в перспективе возникнет недоверие к какой-либо информации от властных институтов. Поэтому информирование общества – это крайне важная и тонкая материя. Объективный анализ ситуации позволяет предполагать, что война может заходить в долговременную – многолетнюю – фазу".

По мнению эксперта, победные реляции о "сломе" ситуации в пользу Украины конце этого — начале следующего года больше выглядят нашими желаниями, чем тщательным подсчетом ресурсных баз украинской и российско-фашистской сторон.

"Более внимательно я бы порекомендовал отнестись не к интервью тех или иных представителей власти, а к попытке Генштаба напомнить обществу норму законодательства о необходимости связи военнообязанного с территориальным военкоматом . И хотя общество в массе своей восприняло это напоминание как попытку ограничить свободу передвижения, на самом деле речь идет о заботе Генштаба о предстоящих мобилизациях", – считает Александр Доний.

По его мнению, если рассматривать не только предложенные положительные сценарии, а и сценарий многолетней войны (как минимум до смерти путина), то следует общество готовить к нескольким важным действиям:

а) готовности к новым волнам мобилизации;

б) необходимости системной эвакуации гражданского населения из прифронтовой полосы, с дальнейшим обустройством на местах новой дислокации,

в) создание сети новых предприятий военно-промышленного комплекса (включая частично за границей);

г) организация экономики долговременного военного времени,

д) организация жизни украинских граждан за пределами государства на длительный (многолетний период).

"Сценарий долговременной – многолетней – войны требует отдельного анализа, подготовки власти и постепенной психологической подготовки общества, – подчеркивает Александр Доний. – Пока что победные реляции в отчетах власти одерживают верх над реализмом. Реальность может со временем несколько откорректировать реляции. Но украинское общество должно быть достаточно взрослым, а значит, с ним можно быть честнее".

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