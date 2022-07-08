Резников предупредил о трех сценариях завершения войны

Украинцам нужно быть готовыми к трём возможным сценариям окончания войны в Украине. Среди них развал России, победа Украины на поле боя и ещё один якобы жест "доброй воли" России. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на конференции Forbes Ukraine "Строим вместе", пишет "Интерфакс-Украина".

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Алексей Резников отметил, что первый сценарий очень похожий с теми событиями, которые мы все видели весной этого года в Киевской, Черниговской, Сумской областях и совсем недавно на острове Змеиный, когда россияне якобы продемонстрировали жест "доброй воли" и вынужденно покинули ранее оккупированные территории. Это сценарий, по мнению Резникова, самый вероятный и он может быть разбит на несколько цепочек. Сначала украинские защитники выйдут на позиции до 24 февраля 2022 года, дальше начнутся переговоры о статусе Донецка, Луганска, Крыма. Но Украина за столом переговоров будет с более мощными позициями и с надёжными партнёрами.

Что касается второго сценария, то он более длительный, потому как украинской армии не сразу удастся переломить Россию на поле боя, потому что в РФ больше людей, больше территорий, больше военной техники. Что касается сроков этого сценария, то до конца этого года, возможно до начала нового года, но Украине удастся переломить ситуацию.

Ну, и третий сценарий – он более драматичный для Российской Федерации, потому что он принесёт развал России. В итоге на территории этого государства появятся новые страны. Резников уверен, что украинцы при нашей жизни это точно увидят, но это более продолжительная история.

Читайте также на портале "Комментарии" — варианты есть: что может смести режим Путина – когда диктатора уберут свои же.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!