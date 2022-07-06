Перемещение военнообязанных: что скрывается за новым шагом Генштаба – как защитить свои права

Тема запретов на пересечение границ областей военнообязанными украинцами без соответствующего разрешения ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат), продолжает будоражить Украину. Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный днем 6 июля сообщил, что резонансное распоряжение о запрете выезда военнообязанных с территории, где они проживают, отменяется и отправляется на доработку. Как оцениваете происходящее? Какое решение было бы наилучшим? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ВСУ. Фото из открытых источников

Точку в ситуации должны поставить военные

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что распоряжение, вызвавшее такой резонанс, появилось неспроста.

"Думаю, военные что-то знают и понимают. Мы ожидаем, что в России под тем или иным предлогом (обстрелы своей же территории, теракты руками спецслужб РФ – с обвинением во всём Украины) огласят военное положение – и всеобщую мобилизацию. А мобилизовать они могут миллион-два человек. Соответственно, еще больше сил и средств понадобится нам, чтобы давать отпор агрессии. Потому качественные мобилизационные механизмы, соответствующие обязательства для военнообязанных украинцев – должны быть. Но государству следует продумать понятную, эффективную, разумную систему. Нельзя ставить всех под ружье! – уверен аналитик. – А кто будет убирать урожай, поддерживать и без того чуть живую экономику? То есть, надо четко расписать тех, кого можно "бронировать", а кого нет (условно говоря, официантов и барменов забирать в ряды ВСУ можно, а тех, кто работает в сельском хозяйстве – нет). Кому можно выезжать за пределы своей области (и на каких условиях), а кому – нет".

По словам эксперта, понятно, что постановление, ориентированное на нормы 1992 года – неприемлемо в нынешних реалиях. И его следует корректировать.

"Так что в данном случае решение главкома Залужного – абсолютно верное. Как понятно и то, что на этом попиарился президент Зеленский, зависимый от аплодисментов, от электората. Он мимикрирует не под необходимость (а увеличение численности штыков – необходимость), а под реакцию общества. И если общество критично воспринимает ту или иную инициативу – соответствующая реакция будет и от Зеленского. Как в данном случае, – говорит Виктор Бобыренко. – При этом тотальный запрет военнообязанным покидать пределы своей области – глупость. К примеру, я живу в Сумской области, а теща в соседней Полтавской. Расстояние между нами всего около 100 км. Но я не могу туда попасть, при этом без проблем могу наматываться по Сумщине 200-300 км. Следует быть аккуратными с регламентами, со всякого рода запретами и постановлениями. Но они обязательно должны быть. Просто – понятные и действенные. Думаю, точку в ситуации должны поставить военные".

Возможно, обществу придется снова напомнить государству о недопустимости ограничения конституционных прав даже в условиях военного положения

Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько уверена, что небезосновательно вопрос таких ограничений приобрел общественный резонанс.

"Проблема изначально состоит в том, что специальная норма профильного закона является, во-первых, слишком обобщенной, а во-вторых – устаревшей. Более того, правовой режим военного положения на всей территории Украины был введен впервые за время независимости. Поэтому до сих пор такая норма была фактически мертвой. Вполне понятно, что ее применение в современных условиях требует, как минимум, осовременивания и приведения в соответствие с нынешними вызовами", – поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает она, следует учитывать комплексный характер проблемы. Ведь ТЦК в настоящее время сложно назвать эффективным органом, способным реализовать механизм выдачи разрешений на передвижение военнообязанных.

"Это закладывает для граждан соответствующие риски, когда они вынуждены были нести ответственность фактически за просчеты государства, – подчеркивает Мирослава Чорноусько. – В то же время, с точки зрения права, потенциальные ограничения (даже учитывая специфику военного положения) не просто чрезмерны, а ставят под угрозу конституционные права и свободы граждан. Особенно при условии, когда никоим образом не определены надлежащие критерии, свидетельствующие о "уважительности причин" выезда за пределы определенных административно-территориальных единиц".

Всё это в совокупности, акцентирует эксперт, привело бы к реализации ряда коррупционных рисков.

"Впрочем, мы увидели довольно быструю реакцию на предлагаемый шаг как президента, так и народных депутатов, что позволило снять этот вопрос с повестки дня. Тем не менее, вряд ли можно быть уверенным в том, что в обозримом будущем удастся полностью забыть о таком предложении. Ведь сейчас уже известно, что механизм будет дополнительно дорабатываться, – отмечает Мирослава Чорноусько. – Это означает, что, возможно, обществу придется снова напомнить государству о недопустимости ограничения конституционных прав даже в условиях военного положения".

Читайте также на портале "Комментарии" — цель – втянуть Беларусь в войну: на какой стадии Путин – какая задача сегодня стоит перед Лукашенко.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!