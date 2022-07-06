Что не так с перемещением военнообязанных во время войны: почему возник скандал - какой выход

Решение Генштаба о том, что военнообязанным украинцам запрещено покидать места проживания (области, где зарегистрированы) без разрешения военкомата вызвало шквал эмоций в украинском обществе. Отреагировал и президент Владимир Зеленский, поручив министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ доложить ему все детали относительно данного решения. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

ВСУ. Фото из открытых источников

Очень похоже, что некие силы решили снизить доверие населения к ВСУ

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова считает, что история с заявлениями Генштаба и президента выглядит как спланированная информационная компания.

"Что имеем в итоге — проблему коммуникации в Генштабе, от них прозвучало три разных версии трактовки этой нормы за день. Они успели заявить, что это касается только юридической смены места регистрации, только выезда за границы области и выезда за границы и области и района. Люди не поняли, начали задавать вопросы, ведь в понимании обычного украинца выезд в соседний район это может означать и банальную поездку в соседнее село к родителям и работу в другом районе Киева, например. А бегать в военкомат и просить разрешения поехать на дачу, ну совсем не укладывается в голове у свободолюбивого украинца. Любые попытки ограничить свободы у наших людей вызывает острое и эмоциональное неприятие", – поясняет эксперт.

К вечеру, продолжает Татьяна Лупова, президент заявил, что требует объяснений, а также – больше не принимать подобных решений без него.

"Норма закона, на который ориентируется Генштаб, еще от 1992 года. И тут не имеет значения – консультировались они с нынешним президентом перед применением данной нормы или нет. И это – далеко не единственная проблема в нашем законодательстве. Там есть много устаревших и даже вредящих статей. Их нужно менять и убирать, приводить все законы в порядок и соответствие европейским нормам и требованиям современности", – уверена эксперт.

Плохая коммуникация Генштаба, по ее мнению, объясняется просто: военным не до того, в стране война, их первоочередная задача – защитить страну.

"А вот кто воспользовался ситуацией, для чего была эта провокация – это как раз важный вопрос, – уверена Татьяна Лупова. – Очень похоже, что некие силы решили снизить доверие населения к ВСУ. Похоже, новый политический сезон стартовал, началась война за рейтинги. Рано. Нам нужно сначала победить российского агрессора. В противном случае никакие рейтинги никого не спасут".

Поле для урегулирования правовых казусов и недоработок сейчас у МО, Кабмина и ВР широчайшее – берите и делайте

Политический эксперт Светлана Кушнир акцентирует, что письмо Генштаба о мобилизационных мероприятиях было написано во исполнение законов Украины. Опираясь на действующие статьи законов – от 1992 и 2016 годов – военные чисто механически выполнили задачу.

"Да, как обычно, не подумав о последствиях, не оценив масштабы воздействия такого решения ни на экономику страны, ни на общественное мнение. Мы можем много проводить пунктов законов Украины, согласно которым передвижение мужского населения во время введения военного положения в государстве, ограничено. Это было и есть в правовых документах. Просто ранее никто не выполнял эти нормы буквально, – поясняет эксперт. – Да и режим полного военного положения в Украине на всей территории был введён только с 24.02.2022 года. До того всё было локально и с четким сроком действия (я о ситуации конца 2018 года напоминаю просто)".

По мнению Светланы Кушнир, вчерашнее письмо, вызвавшее шквал критики, обнажило всю неприглядную изнанку провалов и проблем в исполнительной вертикали Минобороны.

"Начнем с того, что мы в условиях военного положения – при этом какого-то регламентирующего документа на случай объявления состояния войны у нас нет. Как нет у нас до сих пор единой электронной базы военнообязанного населения. Каждый ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат) ведет её локально, а инструкции по ведению бумажных личных дел, их сохранности, мобилизации и постановки на военный учет, вообще еще времен середины двадцатого века остались. И это говорит о том, что никому из чиновников Минобороны, профильного комитета Верховной Рады – как не было дела до упорядочивания в этом секторе законодательства, так и нет", – считает эксперт.

По ее словам, есть еще один неприятный момент, связанный с отсутствием единой электронной базы. Речь о временном перемещении и проживание не по месту регистрации больших масс населения.

"Из-за этого в западных областях и в Одессе мы видим "кошмаринг" на улицах, в кафе и даже на пляже, где работники военкоматов на камеру вручают повестки. В то время, как такие же работники ТЦК приходят по месту регистрации гражданина и выясняют, что он временно живет в другом городе Украины, – отмечает Светлана Кушнир. – План же по мобилизации (рудимент советского прошлого) никто из Минобороны не отменял, а военные – люди прямые: есть план и приказ — выполняем. То есть, поле для урегулирования правовых казусов и недоработок сейчас у МО, Кабмина и ВР широчайшее – берите и делайте".

Следует говорить, считает эксперт, также о политических склоках и рейтингах. Война войной, а выборы ж когда-то будут, поясняет она.

"Аналитики и политики пристально наблюдают за растущей поддержкой в обществе у Главнокомандующего ВСУ – Валерия Залужного. У меня есть предложение к Валерию Фёдоровичу: пора сменить своего пиарщика, ибо частота "залетов" не туда – удивляет и на нехорошие предположения наталкивает. То был ляпсус с именным благотворительным фондом главкома Залужного (чего категорически нельзя было делать – он воин, а не донатер). Кстати, ещё тогда мы говорили, что вся история пахнет "подставой". Собирать деньги под имя Залужного в то время, как он является госслужащим высокого ранга, да еще и во время военных действий – чревато каким-то утечками, махинациями. Очень просто и коррупцию найти, если кому-то будет это надо. Теперь это письмо, которое очень тоже на "подставу" похоже. И снова удар приходится на рейтинг, на поддержку обществом Валерия Залужного. Выступление Верховного Главнокомандующего (президент) с публичным упреком в сторону Главнокомандующего ВСУ вполне можно было и не выпускать на люди. Разобрались бы с ситуацией между собой, определили бы проблемные точки, выпустили единое заявление – и всё. Но в Офисе решили сделать это на публику. Значит, рейтинг Залужного стал критично приближаться к опасной планке конкуренции с первым лицом", – размышляет Светлана Кушнир.

Она также отмечает, что многие в Украине и за ее пределами начали думать, что у нас есть проблема с мобилизацией для регулярных подразделений, которые обороняют и освобождают захваченные территории.

"Такого сомнения нельзя допускать, – уверена эксперт. Потому как вывод: всем во власти сейчас надо вспомнить о том сплочении и единстве, которые они демонстрировали в первые дни активного вторжения рф в Украину. И только с таким настроением можно идти воевать, освобождать, восстанавливать нашу страну. Склоки и распри, ревности и междусобойчики ни в коем случае нельзя выносить на публику. Это не просто политические игрища, это больно бьёт по имиджу и репутации Украины в целом. К тому же, если не будет поддержки самых граждан, то зачем и за кого мы воюем? Подумайте в ОПУ, в МО и Генштабе об этом. И пусть это будет последняя ваша репутационная ошибка".

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