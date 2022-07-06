Что не так с перемещением военнообязанных во время войны: почему возник скандал - какой выход

Решение Генштаба о том, что военнообязанным украинцам запрещено покидать места проживания (области, где зарегистрированы) без разрешения военкомата вызвало шквал эмоций в украинском обществе. Отреагировал и президент Владимир Зеленский, поручив министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ доложить ему все детали относительно данного решения. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".
ВСУ. Фото из открытых источников
Очень похоже, что некие силы решили снизить доверие населения к ВСУ
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова считает, что история с заявлениями Генштаба и президента выглядит как спланированная информационная компания.
"Что имеем в итоге — проблему коммуникации в Генштабе, от них прозвучало три разных версии трактовки этой нормы за день. Они успели заявить, что это касается только юридической смены места регистрации, только выезда за границы области и выезда за границы и области и района. Люди не поняли, начали задавать вопросы, ведь в понимании обычного украинца выезд в соседний район это может означать и банальную поездку в соседнее село к родителям и работу в другом районе Киева, например. А бегать в военкомат и просить разрешения поехать на дачу, ну совсем не укладывается в голове у свободолюбивого украинца. Любые попытки ограничить свободы у наших людей вызывает острое и эмоциональное неприятие", – поясняет эксперт.
К вечеру, продолжает Татьяна Лупова, президент заявил, что требует объяснений, а также – больше не принимать подобных решений без него.
"Норма закона, на который ориентируется Генштаб, еще от 1992 года. И тут не имеет значения – консультировались они с нынешним президентом перед применением данной нормы или нет. И это – далеко не единственная проблема в нашем законодательстве. Там есть много устаревших и даже вредящих статей. Их нужно менять и убирать, приводить все законы в порядок и соответствие европейским нормам и требованиям современности", – уверена эксперт.
Плохая коммуникация Генштаба, по ее мнению, объясняется просто: военным не до того, в стране война, их первоочередная задача – защитить страну.
"А вот кто воспользовался ситуацией, для чего была эта провокация – это как раз важный вопрос, – уверена Татьяна Лупова. – Очень похоже, что некие силы решили снизить доверие населения к ВСУ. Похоже, новый политический сезон стартовал, началась война за рейтинги. Рано. Нам нужно сначала победить российского агрессора. В противном случае никакие рейтинги никого не спасут".
Поле для урегулирования правовых казусов и недоработок сейчас у МО, Кабмина и ВР широчайшее – берите и делайте
Политический эксперт Светлана Кушнир акцентирует, что письмо Генштаба о мобилизационных мероприятиях было написано во исполнение законов Украины. Опираясь на действующие статьи законов – от 1992 и 2016 годов – военные чисто механически выполнили задачу.
"Да, как обычно, не подумав о последствиях, не оценив масштабы воздействия такого решения ни на экономику страны, ни на общественное мнение. Мы можем много проводить пунктов законов Украины, согласно которым передвижение мужского населения во время введения военного положения в государстве, ограничено. Это было и есть в правовых документах. Просто ранее никто не выполнял эти нормы буквально, – поясняет эксперт. – Да и режим полного военного положения в Украине на всей территории был введён только с 24.02.2022 года. До того всё было локально и с четким сроком действия (я о ситуации конца 2018 года напоминаю просто)".
По мнению Светланы Кушнир, вчерашнее письмо, вызвавшее шквал критики, обнажило всю неприглядную изнанку провалов и проблем в исполнительной вертикали Минобороны.
"Начнем с того, что мы в условиях военного положения – при этом какого-то регламентирующего документа на случай объявления состояния войны у нас нет. Как нет у нас до сих пор единой электронной базы военнообязанного населения. Каждый ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат) ведет её локально, а инструкции по ведению бумажных личных дел, их сохранности, мобилизации и постановки на военный учет, вообще еще времен середины двадцатого века остались. И это говорит о том, что никому из чиновников Минобороны, профильного комитета Верховной Рады – как не было дела до упорядочивания в этом секторе законодательства, так и нет", – считает эксперт.
По ее словам, есть еще один неприятный момент, связанный с отсутствием единой электронной базы. Речь о временном перемещении и проживание не по месту регистрации больших масс населения.
"Из-за этого в западных областях и в Одессе мы видим "кошмаринг" на улицах, в кафе и даже на пляже, где работники военкоматов на камеру вручают повестки. В то время, как такие же работники ТЦК приходят по месту регистрации гражданина и выясняют, что он временно живет в другом городе Украины, – отмечает Светлана Кушнир. – План же по мобилизации (рудимент советского прошлого) никто из Минобороны не отменял, а военные – люди прямые: есть план и приказ — выполняем. То есть, поле для урегулирования правовых казусов и недоработок сейчас у МО, Кабмина и ВР широчайшее – берите и делайте".
Следует говорить, считает эксперт, также о политических склоках и рейтингах. Война войной, а выборы ж когда-то будут, поясняет она.
"Аналитики и политики пристально наблюдают за растущей поддержкой в обществе у Главнокомандующего ВСУ – Валерия Залужного. У меня есть предложение к Валерию Фёдоровичу: пора сменить своего пиарщика, ибо частота "залетов" не туда – удивляет и на нехорошие предположения наталкивает. То был ляпсус с именным благотворительным фондом главкома Залужного (чего категорически нельзя было делать – он воин, а не донатер). Кстати, ещё тогда мы говорили, что вся история пахнет "подставой". Собирать деньги под имя Залужного в то время, как он является госслужащим высокого ранга, да еще и во время военных действий – чревато каким-то утечками, махинациями. Очень просто и коррупцию найти, если кому-то будет это надо. Теперь это письмо, которое очень тоже на "подставу" похоже. И снова удар приходится на рейтинг, на поддержку обществом Валерия Залужного. Выступление Верховного Главнокомандующего (президент) с публичным упреком в сторону Главнокомандующего ВСУ вполне можно было и не выпускать на люди. Разобрались бы с ситуацией между собой, определили бы проблемные точки, выпустили единое заявление – и всё. Но в Офисе решили сделать это на публику. Значит, рейтинг Залужного стал критично приближаться к опасной планке конкуренции с первым лицом", – размышляет Светлана Кушнир.
Она также отмечает, что многие в Украине и за ее пределами начали думать, что у нас есть проблема с мобилизацией для регулярных подразделений, которые обороняют и освобождают захваченные территории.
"Такого сомнения нельзя допускать, – уверена эксперт. Потому как вывод: всем во власти сейчас надо вспомнить о том сплочении и единстве, которые они демонстрировали в первые дни активного вторжения рф в Украину. И только с таким настроением можно идти воевать, освобождать, восстанавливать нашу страну. Склоки и распри, ревности и междусобойчики ни в коем случае нельзя выносить на публику. Это не просто политические игрища, это больно бьёт по имиджу и репутации Украины в целом. К тому же, если не будет поддержки самых граждан, то зачем и за кого мы воюем? Подумайте в ОПУ, в МО и Генштабе об этом. И пусть это будет последняя ваша репутационная ошибка".
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Ігор
сегодня, 10:28
Як корупції створювати нові схеми? Як примусити давати хабарі? Взяти якусь чутливу для суспільства тему. Наприклад, тему чоловічого кріпацтва. Ще більше зарегулювати її обмеженнями. Зробити хабар єдиним засобом рішення. Армія існує для суспільства, його захисту, а ні суспільство для армії. В нас вже корумповані УПА-біснуваті чиновники зверхньо поводяться з суспільством. Ще і армія застосовує совкові методи дідів-поліцаїв, Дем'янюків і подібних тоталітарних злочинців. Служба в армії, це привілей, який треба заслужити, а ні обов'язок. Повістка не покарання, яким її зробили УПА-дурні, а бажане для багатьох запрошення на престижну роботу. Більш престижну, ніж у корумпованій прокуратури, суді та подібній гидоти.