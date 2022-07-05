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Военнообязанным украинцам запрещают покидать места проживания без разрешения военкомата: что известно

В Генштабе рассказали, где можно получить разрешение на выезд с места жительства

сегодня, 13:01 comments1893
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе сообщают, что cогласно нормы закона "О воинской обязанности и военной службе", в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщается на официальном сайте Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Военнообязанным украинцам запрещают покидать места проживания без разрешения военкомата: что известно

ВСУ. Фото из открытых источников

"В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.", — Генеральный штаб Вооруженных сил. 

В Генштабе просят сограждан с пониманием отнестись к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиям военного положения и ведению войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что последний успех России: что значит заявление ОП – когда ВСУ смогут переломить ситуацию на фронте. Эксперты рассказали, как ситуация на фронте может развиваться после отхода ВСУ из Лисичанска и, когда может произойти долгожданный перелом в войне. 

Читайте также о том, что украинцы разгромно ударили по скоплениям россиян и вражеской техники на юге (видео). Ликвидированы минимум 30 оккупантов. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что "Леша, это была репетиция!": партизаны передали привет нардепу-коллаборанту (фото). Ранее была предпринята попытка ликвидации Ковалева, однако ему удалось выжить. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что теперь без союзников и былого влияния: с чем столкнулась РФ – почему Путина все сторонятся. Россию начинают сторониться даже те страны, которые были лояльны к Кремлю до полномасштабного вторжения в Украину. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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Обсуждения

Олександр

сегодня, 15:06

В рашке поки до цього рабського законотворення ще не дійшли, дійсно скоро пересічний громадянин буде рідкістю, залишаться тільки "не призовні еліти". Розмовляючи голови заспали війну бо дороги та треба було будувати, а зараз щедро посипають головами пересічних українців землю.

Наталія

сегодня, 14:27

"а давайте ми всіх військовозобов"язаних в клітки закриємо" - подумали пустоголові невійськовозобов"язані (чомусь) депутатики... ви взагалі вже там охр..ли?! копів відправляйте - як гною по містах, а порядку як не було, так і нема! вони до цього готові і треновані - більше 300 тис. шт - ціла армія, а не необстріляну молодь забирають!!!

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