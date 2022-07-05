Военнообязанным украинцам запрещают покидать места проживания без разрешения военкомата: что известно

В Генеральном штабе сообщают, что cогласно нормы закона "О воинской обязанности и военной службе", в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщается на официальном сайте Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

"В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.", — Генеральный штаб Вооруженных сил.

В Генштабе просят сограждан с пониманием отнестись к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиям военного положения и ведению войны.

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