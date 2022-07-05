Последний успех России: что значит заявление ОП – когда ВСУ смогут переломить ситуацию на фронте

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником и публицистом Марком Фейгиным сказал, что взятие Рубежного, Северодонецка и Лисичанска было последним успехом российской армии на территории Украины. Эксперты проанализировали это заявления для издания "Комментарии", а также рассказали, при каком условии мы сможем начать активное освобождение временно оккупированных территорий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Активное освобождение мы можем начать, лишь получив соответствующие технические возможности и в нужном количестве

Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко поясняет:

"То, что мы отошли от Лисичанска, Северодонецк и заняли новые рубежи в районе Северска и Бахмута – просто выравнивание линии фронта. То количество наступательного вооружения, которое сейчас присутствует на юго-востоке Украины у рашистов, никуда не исчезло. Разумеется, у них потерь в разы больше, чем у нас. Но мы занимаем оборонительную позицию. Наступательных действий практически не ведем. Если в той же Херсонской области мы освободили какой-то небольшой населенный пункт – это не наступательные действия. Это тактическое наступление, после которого может последовать и тактическое отступление".

По словам эксперта, давать прогнозы даже на обозримое будущее, учитывая, что продолжается активная фаза боевых действий, невозможно. Ситуация на фронте меняется даже не ежедневно, а ежечасно.

"Переломный момент (которые некоторые прогнозируют на август-сентябрь) возможен лишь при условии, что мы получим по ленд-лизу хотя бы 60-70% того, что нам обещают. И, по-хорошему, ленд-лиз вряд ли заработает на полную мощь до начала осени. Начать какое-то наступление мы можем при условии хотя бы паритета в вооружении с противником, – отмечает Александр Кондратенко. – А когда у нас соотношение сил на том же Донбассе 1 к 10, 1 к 15 не в нашу пользу, о каких наступательных действиях со стороны ВСУ может идти речь?".

Разумеется, рано или поздно мы все свои территории, включая Крым, деоккупируем, подчеркивает эксперт. Вопрос – когда и какой ценой. Жизнями скольких патриотов, которые сейчас защищают страну.

"Если российская армия продолжит ежедневно применять тактическую дальнюю авиацию, пуская ракеты Х-22, нам придется крайне трудно. А ведь у РФ есть еще огромное количество вооружения, которое она может сбросить на любой город, уничтожая его, как сделала с Волновахой, Мариуполем, Северодонецком, – говорит Александр Кондратенко. – Война перешла в фазу "на истощение". И все это понимают. Как понимают, что россияне будут пытаться до конца лета захватить всю Донецкую область. Мы, конечно, продолжим крошить их в геометрической прогрессии. Но у них этого "пушечного мяса" – огромное количество. Сперва шлют вперед каких-либо бурятов выявлять наши позиции. А потом, когда мы их покрошим и вскроемся, российская арта ровняет наши позиции с землей. Тактика ведения войны РФ очень поменялась с начала вторжения. Там, где они не могут пройти, оккупанты оставляют просто выжженную землю. Ровняя пятиэтажки под фундамент. Подчеркиваю, активное освобождение мы можем начать, лишь получив соответствующие технические возможности. В нужном количестве. Речь об авиации, РСЗО, арте и так далее. А мотивированных патриотов у нас хватает. Взять оружие в руки может до миллиона человека".

В обозримом будущем нас ожидает позиционная война

По мнению эксперта Украинского института политики Николая Спиридонова, утверждение Арестовича, что более ни одного крупного украинского города российская армия не возьмет, имеет право на жизнь.

"Хотя бы потому, – поясняет эксперт, – что я слышал подобные утверждения от многих знакомых военных, принимающих непосредственное участие в боях. Я, конечно, не могу на сто процентов это гарантировать, не имея достаточной информации по военной части, которая к тому же довольно переменчива. Но очень надеюсь, что Арестович и другие источники в данном случае не ошибаются".

Николай Спиридонов напоминает, что если в Луганской области, которую оккупантам удалось захватить почти полностью, российская армия имела успех, то на ряде других направлений (тот же север Украины, частично юг, район Харькова) успех имели именно ВСУ.

"Будем надеяться, что в скором времени удастся отодвинуть противника и от Славянска, Бахмута, Краматорска, – продолжает эксперт. – В обозримом будущем (пара недель-месяц), скорее всего, нас ожидает позиционная война с незначительным продвижением вперед той или иной стороны".

Чтобы иметь более значительные подвижки, нам нужно новое оружие – в куда большем количестве, чем мы его получаем, уверен Николай Спиридонов.

"Об этом постоянно говорят президент, представители его Офиса, руководство ВСУ. Активное контрнаступление, по некоторым данным, возможно уже во второй половине августа. Кроме того, Арестович не зря говорит о деморализации российской армии, – акцентирует Николай Спиридонов. – В комплексе с внутренними проблемами, нарастающими в РФ, с поставками Украине в достаточном количестве новейших вооружений, с новыми пакетами санкций против страны-агрессора – это может позволить ВСУ привести эффективную деоккупацию территорий хотя бы по состоянию на период до 24 февраля. А дальше будет, видимо, будет приниматься военно-дипломатическое решение касательно освобождения остальных территорий".

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