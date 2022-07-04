Уверенно продвигаемся: в ВСУ раскрыли подробности продвижения на юге

Украинские защитники весьма успешно выполняют поставленные командованием задачи. На юге страны воины продвигаются медленно, но уверенно, закрепляясь на новых позициях. Как передает издание "Комментарии", об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила во время брифинга.

РФ оккупировала Херсон / фото censor.net

Наталья Гуменюк уточнила, что как ранее уже было заявлено, украинские защитники продвигаются весьма успешно, но при этом подробности о том, какие населённые пункты удалось освободить совсем недавно не будут разглашаться, не будут разглашаться и новые позиции, на которых закрепляются украинские воины. Все это делается для того, чтобы не нарушить темп военной операции, которая проходит в полной тишине.

"То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом провозглашаем", — добавила Гуменюк.

Что касается наступательных способностей российской армии, то Наталья Гуменюк уточнила, что враг на суше не имеет возможности наступать на юге, он ушел в оборону, но при этом активно использует авиацию и ракетные обстрелы.

Представители СМИ попросили Наталью Гуменюк также дать оценку информации издания "The Economist" о том, что ВСУ уже находятся в километре от Херсона. На такой вопрос начальник пресс-центра отметила, что точной информацией о том, где находятся ВСУ и куда им удалось продвинуться, владеют исключительно военные. Поэтому озвученная в СМИ информация неправдивая и такая, что вводит в заблуждение украинцев. Кроме того, она вредит самой операции.

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