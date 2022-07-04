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Уверенно продвигаемся: в ВСУ раскрыли подробности продвижения на юге

В то время в объединенном пресс-центре сил обороны юга Украины не подтверждают информацию, что украинские военные находятся в километре от пригорода Херсона

сегодня, 19:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники весьма успешно выполняют поставленные командованием задачи. На юге страны воины продвигаются медленно, но уверенно, закрепляясь на новых позициях. Как передает издание "Комментарии", об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила во время брифинга.

Уверенно продвигаемся: в ВСУ раскрыли подробности продвижения на юге

РФ оккупировала Херсон / фото censor.net

Наталья Гуменюк уточнила, что как ранее уже было заявлено, украинские защитники продвигаются весьма успешно, но при этом подробности о том, какие населённые пункты удалось освободить совсем недавно не будут разглашаться, не будут разглашаться и новые позиции, на которых закрепляются украинские воины. Все это делается для того, чтобы не нарушить темп военной операции, которая проходит в полной тишине.

"То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом провозглашаем", — добавила Гуменюк.

Что касается наступательных способностей российской армии, то Наталья Гуменюк уточнила, что враг на суше не имеет возможности наступать на юге, он ушел в оборону, но при этом активно использует авиацию и ракетные обстрелы.

Представители СМИ попросили Наталью Гуменюк также дать оценку информации издания "The Economist" о том, что ВСУ уже находятся в километре от Херсона. На такой вопрос начальник пресс-центра отметила, что точной информацией о том, где находятся ВСУ и куда им удалось продвинуться, владеют исключительно военные. Поэтому озвученная в СМИ информация неправдивая и такая, что вводит в заблуждение украинцев. Кроме того, она вредит самой операции. 

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