У Зеленского объяснили, почему теперь Путин не возьмет ни один город в Украине

Оккупация Лисичанска – это последний серьезный успех российского войска в войне против Украины. Ни одного крупного населенного пункта российские захватчики в этой воне больше не возьмут. Как передает портал "Комментарии", такое предположение в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире "Фейгин Live" высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Свои размышления Арестович объяснил данными, которые ему точно известны о том, что творится внутри российской армии, которая воюет в Украине. У россиян большие проблемы с оперативными резервами. Поэтому непонятно, где Путин возьмет оперативные резерв, чтобы решится на захват еще какого-то крупного города Украины.

При этом советник главы ОП уточнил, что россияне действительно могут иметь еще какой-то тактический успех, немного продвинуться, оккупировать какие-то села, но, если говорить о захвате крупного города, такого, как Лисичанск, то этого уже не будет.

Отметим, 3 июля, сначала в Кремле заявили о том, что российские войска полностью взяли под контроль Лисичанск и фактически вышли на админграницы Луганской области. Позже информацию о выводе ВСУ из Лисичанска подтвердило украинское командование.

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