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«Леша, это была репетиция!»: партизаны передали привет нардепу-коллаборанту (фото)

Ранее была предпринята попытка ликвидации Ковалева, однако ему удалось выжить

сегодня, 16:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Херсоне набирает обороты партизанское движение. Так, местные патриоты расклеили листовки по городу, тем самым, как бы намекнув нардепу, предавшему Украину, Алексею Ковалеву, что избежать расплаты ему все равно не удастся. Как передает портал "Комментарии", фото листовок были опубликованы в местных Телеграм-каналах.

«Леша, это была репетиция!»: партизаны передали привет нардепу-коллаборанту (фото)

Алексей Ковалев. Фото: из открытых источников

Не так давно сообщалось о подрыве автомобиля Ковалева. Эту информацию подтверждал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Также позже эту информацию подтвердил и сам коллаборант, записав видеообращение о том, что ему удалось выжить и он находится в больнице. Используя возможности пропагандистских СМИ Ковалев заявил, что теракт против него был организован украинскими спецслужбами, но он все равно не испугался и после выздоровления "намерен приступить к своим обязанностям".

И вот теперь местные активисты предупреждают Алексея Ковалева, что за предательство Родины все равно придется ответить.

"Леша, это была репетиция! Жди встречи", — говорится на листовках, адресованных Ковалеву.

Стоит отметить, что Ковалев стал единственным нардепом действующего созыва Верховной Рады, который публично заявил о том, что перешел на сторону страны-агрессора. Он уехал во временно оккупированный Херсон, где находится и сейчас.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в украинской разведке назвали месяц, когда произойдет перелом в войне.

«Леша, это была репетиция!»: партизаны передали привет нардепу-коллаборанту (фото) - фото 2




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Источник: https://t.me/hueviyherson/21438
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