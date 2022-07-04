«Леша, это была репетиция!»: партизаны передали привет нардепу-коллаборанту (фото)

Во временно оккупированном Херсоне набирает обороты партизанское движение. Так, местные патриоты расклеили листовки по городу, тем самым, как бы намекнув нардепу, предавшему Украину, Алексею Ковалеву, что избежать расплаты ему все равно не удастся. Как передает портал "Комментарии", фото листовок были опубликованы в местных Телеграм-каналах.

Алексей Ковалев. Фото: из открытых источников

Не так давно сообщалось о подрыве автомобиля Ковалева. Эту информацию подтверждал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Также позже эту информацию подтвердил и сам коллаборант, записав видеообращение о том, что ему удалось выжить и он находится в больнице. Используя возможности пропагандистских СМИ Ковалев заявил, что теракт против него был организован украинскими спецслужбами, но он все равно не испугался и после выздоровления "намерен приступить к своим обязанностям".

И вот теперь местные активисты предупреждают Алексея Ковалева, что за предательство Родины все равно придется ответить.

"Леша, это была репетиция! Жди встречи", — говорится на листовках, адресованных Ковалеву.

Стоит отметить, что Ковалев стал единственным нардепом действующего созыва Верховной Рады, который публично заявил о том, что перешел на сторону страны-агрессора. Он уехал во временно оккупированный Херсон, где находится и сейчас.

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