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В разведке назвали месяц, когда произойдет перелом в войне

Глава ГУР считает, что война закончится выходом Украины на границы 1991 года

сегодня, 14:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Война России с Украиной закончатся возобновлением территориальной целостности Украины и выходом Вооруженных сил Украины на границы, которые Украина имела с 1991 года. При этом, если говорить о переломе в войне, то он должен произойти в августе этого года. Как передает портал "Комментарии", таким прогнозом в интервью "РБК-Украина" поделился глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В разведке назвали месяц, когда произойдет перелом в войне

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Главный украинский разведчик считает, что выход на административные границы по состоянию на 1991 год – это будет конец той авантюры, которую задумали в Кремле. Если же говорить о сроках, когда Украина может возобновить суверенитет на всей своей территории, то Кирилл Буданов считает, что это может произойти в 2023 году.

Что касается первых видимых результатов, когда Украина начнёт отвоевывать свои территории, то это произойдёт уже в августе этого года. К концу лета интенсивность боевых действий будет увеличиваться, а к концу 2022 года боевые действия существенно снизятся.

Читайте также на портале "Комментарии" — восстановление Украины – вопрос сдвинулся с мертвой точки: с чего начинаем – почему именно сейчас. Эксперты рассказали, есть ли смысл об этом говорить уже сейчас, когда окончание войны даже не просматривается на горизонте и боевые действия продолжаются.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на мужественный отпор оккупантам фактически вся территория Луганской области сегодня под российской оккупацией. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, какие есть варианты развития событий на фронте после выхода ВСУ из Лисичанска и будут ли мирные переговоры, которых все уже заждались.




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