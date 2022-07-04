Луганщина под оккупацией: какие есть варианты развития событий на фронте – будут ли переговоры

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Кравцев Сергей
Украинские войска отошли от Лисичанска. Это признали и Генштаб ВСУ, и президент. Чего ожидать в обозримом будущем (на фронте и за столами переговоров)? Какие есть варианты развития событий? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес поясняет:
Прогулкой для российских войск это не будет, уверен эксперт. Он акцентирует, что украинская армия отступила от Лисичанска запланировано, организованно, сохранив большую часть личного состава и техники. Не было допущено попадания в "котел", на что рассчитывали некоторые российские прогнозисты. Умелое руководство со стороны нашего Генштаба не позволяет противнику окружить украинские войска на Донбассе.
Но глобально вопросы заключения мирного договора пока далеки от реализации, считает эксперт. По его словам, обе стороны надеются получить более выгодные позиции для переговоров. И открыто об этом говорят. Россия требует фактической капитуляции. Официальный Киев считает, что может остановить к концу лета наступление противника – и даже перейти где-то в контрнаступления, как это происходит сейчас на юге. И пока стороны не попадут в патовую ситуацию, тема переговоров, увы, не актуальна, констатирует Энрике Менендес.
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин не сомневается, что именно Донбасс в ближайшее время останется ключевым театром боевых действий.
Он обращает внимание, что всё чаще появляется информация о подготовке россиянами некого псевдореферендума или целого каскада их – с целью присоединения к РФ новых территорий.
Украинская власть, продолжает он, очень надеется на более массовые поставки западного оружия. Через месяц-два оно должно уже поступить. И тогда появится возможность более эффективно противостоять противнику, а возможно – и освобождать временно оккупированные территории. В зависимости от того, как военная кампания развернется примерно к началу осени, станет ясно – есть ли смысл восстанавливать переговорный процесс, подчеркивает политолог.
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