Луганщина под оккупацией: какие есть варианты развития событий на фронте – будут ли переговоры

Украинские войска отошли от Лисичанска. Это признали и Генштаб ВСУ, и президент. Чего ожидать в обозримом будущем (на фронте и за столами переговоров)? Какие есть варианты развития событий? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Глобально вопросы заключения мирного договора пока далеки от реализации

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес поясняет:

"Прогноз – самый вероятный – дает наш Генштаб, я на него и ориентируюсь. Суть в том, что после нашего отступления из Лисичанска противник будет концентрировать свои силы на наступлении на Бахмутском и Северском направлении, а также попытках продвигаться на Славянск. То есть, линия фронта сдвигается западнее. И все карты об этом свидетельствуют. Дальше мы увидим разворачивающуюся битву за Северск, Бахмут и Славянск. Три самые горячие точки в обозримом будущем".

Прогулкой для российских войск это не будет, уверен эксперт. Он акцентирует, что украинская армия отступила от Лисичанска запланировано, организованно, сохранив большую часть личного состава и техники. Не было допущено попадания в "котел", на что рассчитывали некоторые российские прогнозисты. Умелое руководство со стороны нашего Генштаба не позволяет противнику окружить украинские войска на Донбассе.

"Касательно переговоров – ситуация, к сожалению, выглядит пессимистично, – говорит Энрике Менендес. – Признаков того, что переговорный процесс жив – не наблюдается. Единственной приятной новостью в этом ракурсе был визит президента Индонезии Джоко Видодо – сперва в Украину (29 июня был в Киеве и встречался с Зеленским), а потом в Россию (где 30 июня в Москве встречался с Путиным). Джоко Видодо четко обозначил, что едет с миротворческой миссией. Может, эта маленькая ниточка, попытка посредничества, позволит разблокировать хотя бы вопрос с экспортом украинского зерна. Наладить на неких специфических темах общение между Украиной и Россией при посредничестве азиатской страны, которая не проявляет такой активной агрессивной риторики, как Запад".

Но глобально вопросы заключения мирного договора пока далеки от реализации, считает эксперт. По его словам, обе стороны надеются получить более выгодные позиции для переговоров. И открыто об этом говорят. Россия требует фактической капитуляции. Официальный Киев считает, что может остановить к концу лета наступление противника – и даже перейти где-то в контрнаступления, как это происходит сейчас на юге. И пока стороны не попадут в патовую ситуацию, тема переговоров, увы, не актуальна, констатирует Энрике Менендес.

Пик боев в ближайшие месяцы будет именно на Донбассе. Плюс – на юге Украины и на Харьковщине

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин не сомневается, что именно Донбасс в ближайшее время останется ключевым театром боевых действий.

"Раньше основные бои велись в Луганской области (Северодонецк, Лисичанск) с периодически обстрелами Донецкой. Теперь, после захвата оккупантами практически всей Луганщины, ключевой вектор перемещается на Донетчину. Как не раз заявляли в РФ, одной из главных целей их так называемой "спецоперации" является выход на административные границы Луганской и Донецкой областей Украины. По сути, их полная оккупация", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что всё чаще появляется информация о подготовке россиянами некого псевдореферендума или целого каскада их – с целью присоединения к РФ новых территорий.

"И для этого им нужно выйти на админграницы, как минимум, Донецкой и Луганской областей. А потому пик боев в последние месяцы был именно там. И будет именно там. Плюс – на юге Украины и на Харьковщине", – прогнозирует Алексей Якубин.

Украинская власть, продолжает он, очень надеется на более массовые поставки западного оружия. Через месяц-два оно должно уже поступить. И тогда появится возможность более эффективно противостоять противнику, а возможно – и освобождать временно оккупированные территории. В зависимости от того, как военная кампания развернется примерно к началу осени, станет ясно – есть ли смысл восстанавливать переговорный процесс, подчеркивает политолог.

"Но в летний период, похоже, боевые действия будут очень активными, – уверен Алексей Якубин. – Ранее, напомню, президент Украины уже заявил, что надеется на прекращение войны (по крайней мере, ее горячей фазы) до конца этого года".

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