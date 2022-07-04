Восстановление Украины – вопрос сдвинулся с мертвой точки: с чего начинаем – почему именно сейчас

В понедельник, 4 июля, в Лугано (Швейцария) стартует международная конференция по послевоенному восстановлению Украины. Какие важные решения могут быть приняты по итогам мероприятия? Что следует учесть при послевоенном восстановлении Украины? Правильно ли, что об этом говорят до окончания войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Разрушенные города. Фото: DW

Восстановление Украины следует обсуждать до окончания войны – уже сегодня

Украинский экономист, профессор Школы менеджмента им. Везерхеда при Университете Кейс Вестерн Резерв (США), ректор-основатель American University Kyiv Роман Шеремета, который примет участие в конференции в Лугано, рассказал нашему изданию следующее:

"Украинское правительство будет представлять план по восстановлению Украины, над которым велась кропотливая работа. К созданию данного плана привлекли несколько тысяч человек (ученые, депутаты, экономисты, эксперты разных уровней), был ряд рабочих групп. В некоторых и я принимал участие. Очень важно, что на конференции будет присутствовать не только украинское правительство, но и бизнес, и международное сообщество. Они также имеют свое видение касательно восстановления Украины. Так, я работал с представителями CEO Club Ukraine, Всеукраинского бизнес-сообщество Board, Союза предпринимателей Украины, Торговой палаты. И они, объединившись, создали свой план. И разные представители этой группы будут представлять в Лугано свое видение ситуации".

Также, по словам эксперта, в мероприятии примут участие представители Всемирного банка, МВФ, большого международного капитала. Которые тоже станут делиться – как они видят послевоенное развитие Украины. Диалог между всеми сторонами очень важен, чтобы услышать друг друга, понять, как Украине двигаться дальше, согласно каким принципам, поясняет Роман Шеремета.

"Крайне важно выстроить систему принципов, по которым будет проходить сбор средств, как они будут направляться, распределяться, кто станет контролировать это, – отмечает он. – Кроме того, необходимо прояснить, кто будет стейкхолдерами (заинтересованная сторона, причастная сторона, участник работ, роль в проекте). То ли это отдельные города, то ли страны, то ли международные структуры. В принципе, участие будут принимать все они, но необходимо четко проговорить роль каждого, их взаимодействие".

Эксперт не сомневается, что восстановление Украины следует обсуждать до окончания войны. И ввести соответствующий план в действие – также до ее окончания. Уже сегодня.

"Конечно, это следует делать разумно, – уточняет Роман Шеремета. – Сейчас нет смысла отстраивать те или иные предприятия в зоне боевых действий. Зато вполне возможно инвестировать в Западную Украину, где более безопасно, куда перебрались многие бизнесы из восточной, южной и центральной части страны".

Следует иметь стратегию восстановления Украины – как минимум на 10 лет

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк считает, что подобные конференции следует проводить не только в Швейцарии, но и в топ-10 стран, которые особо открыты для помощи Украине, для восстановления нашей страны.

"Уже есть ряд фондов, организаций, которые занимаются данной деятельностью самостоятельно — с привлечением доноров, каких-то институций из разных государств, – рассказывает она. – Очень бы хотелось, чтобы восстановление Украины проходило с учетом декарбонизации (подразумевает снижение выбросов углекислого газа) городов, предприятий. Обязательно следует учитывать проблему глобального потепления, которая лишь обострилась из-за российской агрессии – и против нашей страны, и против всего цивилизованного мира".

Восстанавливать Украину следует уже сейчас, уверена Анна Крысюк. Особенно на освобожденных территориях, откуда значительно отодвинули линию фронта. И, конечно, развивать экономику на территориях в глубоком тылу, в той же Западной Украине.

"Следует иметь стратегию восстановления Украины – как минимум на 10 лет. Стратегические объекты, предприятия, школы, больницы, жилые дома, инфраструктура и так далее. Уже сейчас есть доноры, организации, готовые помогать. Даже к нам, в Международный штаб помощи украинцам, обратились ряд компаний и фондов (из Люксембурга, Бельгии, Германии, Польши), которые готовы включаться в восстановление украинских жилых массивов – в разной форме, на разной основе. Так что, уверена, наше государство и на конференции в Лугано, и на прочих подобного рода мероприятиях будет отстаивать наиболее выгодный вариант именно для украинцев", – резюмирует Анна Крысюк.

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