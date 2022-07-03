В Швейцарии обсудят восстановление Украины: что это значит – есть ли предпосылки для окончания войны

В вечернем обращении 2 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник в Швейцарии (Лугано) начнется международная конференция по послевоенному восстановлению Украины. Эксперты оценили для издания "Комментарии" важность данного мероприятия и решения, которые там могут быть приняты.

Разрушенный дом. Фото: из открытых источников

Все инициативы по восстановлению Украины будут формулироваться в стиле "мы готовы помогать, когда закончится война"

Политический и экономический эксперт, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассуждает так:

"Идея конференции типа той, что пройдет 4-5 июля в Лугано, не нова. Ключевой момент озвучен президентом Владимиром Зеленским еще на начальной фазе горячего конфликта, вскоре после широкомасштабного российского вторжения. Речь о United24. Это общебезопасностная концепция. И я не исключаю, что международная конференция в Швейцарии, которая будет касаться восстановления Украины, станет частью общей концепции касательно вопросов безопасности. Той самой, которую сейчас выстраивает группа Расмунсена-Ермака".

По словам эксперта, сейчас сложно сказать, какие решения могут принять в Лугано. Потому что на данном этапе не ясно, когда завершится война. Соответственно, все инициативы по восстановлению Украины будут формулироваться в стиле "мы готовы помогать, когда закончится война".

"Как пример можно вспомнить недавнюю инициативу Норвегии о предоставлении 1 млрд долларов помощи Украины. Но не сейчас и здесь, а приблизительно к началу 2023 года, – отмечает Валерий Клочко. – Конференция в Лугано, скорее всего, станет базовой – для наработки принципов предоставления помощи Украине. Рассчитывать на некие конкретные финансовые вливания здесь и сейчас – вряд ли стоит. Между тем, прямые убытки от войны на данный момент уже превысили в Украине 100 млрд долларов. А недополученная прибыль и прочий ущерб выводит сумму и вовсе под триллион".

Важно понимать, продолжает эксперт, по какой концепции мир будет привлекаться к восстановлению Украины. Кто, как и по какому принципу станет выделять средства? Кто будет их осваивать (украинские или иностранные компании)? Какова гарантия, что эти своеобразные инвестиции будут эффективно использоваться?

"Возможно, в этом ракурсе на конференции поднимут вопросы реформирования украинских налоговой, финансовой, правоохрательной, судебной систем, – предполагает эксперт. – Не исключаю, что речь пойдет о наработке определенных изменений в действующее законодательство нашей стране — в том числе в ракурсе предоставления нам статуса кандидата в члены ЕС. Возможно, за каждым из пострадавших городов (или за некими наиболее пострадавшими объектами) будет закреплена определенная страна – такие инициативы уже высказывались. Резюмируя: на конференции постараются выписать некие программные вещи, на базе которых и будет проходить восстановление Украины. И данный процесс будет продолжаться не один год".

Главное – это психологический эффект от таких намерений или деклараций

Экономический эксперт Александр Гаврутенко не думает, что на этом этапе будут сформованы конкретные детальные планы восстановления Украины. И вряд ли, считает он, будут четко определены принципы и главные приоритеты такой роботы.

Куда важнее, поясняет эксперт, психологический эффект от таких намерений или деклараций. По словам Александра Гаврутенко, в условиях затяжной, тяжелой и разрушительной войны, людям нужно вселять уверенность в то, что

а) война рано или поздно закончится;

б) она непременно закончится нашей победой;

в) что Украина будет не просто отстроена заново, а приобретет возможность и колоссальные ресурсы для развития и процветания своей экономики.

"И сегодня цивилизованный мир наравне с текущей военной и финансовой помощью должен еще с большей интенсивностью определять перспективы каждой из воюющих сторон, – уверен эксперт. – Для страны-агрессора (Россия) – полная международная изоляция и экономическая деградация. Для Украины – всесторонняя интеграция в международные структуры на лидерских позициях и стремительный экономический подъем. Проблема только в том, что российское общество под воздействием внутренней пропаганды верит ровно в противоположные итоги войны – и готово ради них поддерживать ее. Поэтому этот посыл нужно усиливать не столько для нас (мы и без того знаем, за что боремся), сколько для населения РФ, уменьшая тем самым его иррациональные стремления к саморазрушению".

Украине нужны средства по трем направлениям

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что конференция в Лугано станет первичным разговором, который вряд ли будет иметь кардинальные последствия.

"К тому же непонятно, есть ли у наших властей какой-то более-менее внятный план по послевоенному восстановлению Украины. О нём говорят в правительстве, но мы пока его не видели. При этом появился комментарий бывшего министра инфраструктуры, который уверяет, что видел план в бумажном виде. И воспринял его довольно критично. Учитывая уровень профессионализма нынешних чиновников, у меня нет особых иллюзий", – признался Борис Кушнирук.

Он акцентирует, что нам нужны средства по трем направлениям. И каким образом формировать эти потоки, откуда их брать, как их контролировать – и должны обсуждать на такого рода конференциях. Выработав определенные процедуры.

"Первое направление – покрытие дефицита бюджета. Это нужно не только во время войны, но и после нее лет пять как минимум. Экономика не сможет так быстро восстановиться, чтобы закрывать даже текущие расходы путем налоговых поступлений. Соответственно – нужны будут средства иностранных партнеров, чтобы латать эти дыры. Второе – средства непосредственно на восстановление разрушенных объектов. Это и частное жилье, и инфраструктура (дороги, мосты), и жилищно-коммунальная структура, и промышленные предприятия. Третье – стимулирование развития Украины, чтобы выстроить эффективную экономику. Это уже инвестиционное направление, которое создаст нужные условия для экономики нового типа", – поясняет эксперт.

По его мнению, наши власти хотят сами распоряжаться всеми средствами. Но иностранные партнеры, надо полагать, понимают риски. И будут стремиться к формату, где некая институция, сформированная донорами, станет распоряжаться данными средствами.

"К примеру, покрытием дефицита бюджета мог бы заниматься МВФ, имеющий опыт в такого рода делах, знающий, как контролировать эффективное использование средств, как подталкивать власти к реформам. Средства, связанные с восстановлением инфраструктуры и всего прочего следовало бы максимально децентрализовать, – считает Борис Кушнирук. – Чтобы инвесторы, те, кто будет давать средства, самостоятельно ими распоряжались, в сотрудничестве с местными органами власти (которые более понимают – что и куда важнее вложить). Третьим направлением мог бы заниматься Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк или Всемирный банк. Уверен, они смогут разработать качественные механизмы по программе кредитования, гарантий и так далее, которые будут выдаваться, чтобы стимулировать инвестиции в украинскую экономику. Равно как – соответствующие требования к Украине – что она должна сделать, чтобы данные инвестиции стимулировать".

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