С тяжелыми боями бойцы ВСУ покинули Лисичанск: подробности

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Лиля Воробьева
Представители сил обороны Украины после тяжелых боев за город Лисичанск были вынуждены покинуть занимаемые позиции и рубежи.
Город Лисичанск (фото Цензор.НЕТ)
Об этом сообщают представители Генштаба Вооруженных Сил Украины.
"После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжения обороны города привело бы к фатальным последствиям",- утверждают представители Генштаба в обнародованном сообщении.
Именно по этой причине, а еще, чтобы сохранить жизнь украинским защитникам, был дан приказ об уходе.
По словам представителей Генштаба, украинские защитники продолжают борьбу. Но, для победы недостаточна стальная воля и патриотизм — должны быть материально-технические ресурсы.
"Оборонцы Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и непременно победим!", — подытожили представители Генштаба.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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