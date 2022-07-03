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С тяжелыми боями бойцы ВСУ покинули Лисичанск: подробности

В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители сил обороны Украины после тяжелых боев за город Лисичанск были вынуждены покинуть занимаемые позиции и рубежи.

С тяжелыми боями бойцы ВСУ покинули Лисичанск: подробности

Город Лисичанск (фото Цензор.НЕТ)

Об этом сообщают представители Генштаба Вооруженных Сил Украины.

"После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжения обороны города привело бы к фатальным последствиям",- утверждают представители Генштаба в обнародованном сообщении.

Именно по этой причине, а еще, чтобы сохранить жизнь украинским защитникам, был дан приказ об уходе.

По словам представителей Генштаба, украинские защитники продолжают борьбу. Но, для победы недостаточна стальная воля и патриотизм — должны быть материально-технические ресурсы.

"Оборонцы Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и непременно победим!", — подытожили представители Генштаба.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Нам своя Чернобаевка не нужна": Арестович о возвращении ВСУ на остров Змеиный Представитель ОП Алексей Арестович сделал заявление, что украинские СМИ вряд ли снова будут присутствовать на освободившемся острове Змеиный. Ведь он может превратиться в "Чернобаевку", которая была роковой для кафиров. "Вооруженные силы Украины вряд ли его будут занимать. Скорее всего, мы прилетим туда, обозначим флаг какой-нибудь.

 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KUS6NCfLiRTXJrfdm1sgwiTrpjrsX5VskaSavVFNcFYtHRehrMuEjTsY2H5XBuaXl
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