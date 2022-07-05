Украинцы разгромно ударили по скоплениям россиян и вражеской техники на юге (видео)



















Украинские защитники на юге за сутки уничтожили 30 российских оккупантов, танк Т-62, реактивную систему залпового огня "Ураган", гаубицу "Мста-Б", восемь единиц автомобильной техники и два склада боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице оперативного командования "Пивдень" в Facebook.

ВСУ. Фото: УНИАН

Отмечается, что захватчики парами вертолетов Ка-52 нанесли четыре удара по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному. Жертв нет. Кроме того, оккупанты обстреляли Великую Костромку из тяжелой артиллерии.

В ответ ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки в Херсонской области, а также из двух штурмовиков ударили по скоплению противника в районе Давыдова Брода. За это оккупанты атаковали самолеты двумя крылатыми ракетами "воздух-воздух", выпущенными из истребителя Су-35.

В северо-западной части Черного моря пока 3️ надводных и 2 подводных носители "Калибров", в готовности к применению более 30 ракет.

Кроме того, беспокойство врага установлением контроля над островом Змеиным украинской стороной, активизирует их авиацию. Следовательно, угроза ракетных ударов по Одессе, области и Николаевщине, в том числе и с неба – достаточно существенная и вероятная.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинская армия уверенно продвигается: в ВСУ раскрыли подробности продвижения на юге.





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