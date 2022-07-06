Залужный поставил точку: что решено с передвижением военнообязанных в Украине

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Кравцев Сергей
Решение, ограничивающее передвижение военнообязанных в пределах Украины, было отправлено на доработку. Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Телеграмме.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Валерий Залужный сообщил, что 6 июля состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Во время этого рассматривался вопрос ограничения на передвижение для военнообязанных.
Главнокомандующий ВСУ также добавил, что он отменил действие этого документа.
Он добавил, что обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов. Как Главнокомандующий Вооруженными Силами и гражданин Украины призываю украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства.
Отметим, что инициатива Генштаба о том, что мужчинам призывного возраста может быть запрещено передвижение из одного региона в другой регион – вызвало большое обсуждение в соцмереах. Даже появилась реакция некоторых нардепов, пообещавших данную инициативу отменить на законодательном уровне. Президент также отреагировал и намекнул, что свободолюбивых украинцев не нужно сужать в правах такими инициативами.
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