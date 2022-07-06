Залужный поставил точку: что решено с передвижением военнообязанных в Украине

Решение, ограничивающее передвижение военнообязанных в пределах Украины, было отправлено на доработку. Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Телеграмме.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Валерий Залужный сообщил, что 6 июля состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Во время этого рассматривался вопрос ограничения на передвижение для военнообязанных.

"Подчеркиваю, этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием". для дискредитации Вооруженных сил Украины и военно-политического руководства государства", — подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также добавил, что он отменил действие этого документа.

Он добавил, что обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов. Как Главнокомандующий Вооруженными Силами и гражданин Украины призываю украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства.

Отметим, что инициатива Генштаба о том, что мужчинам призывного возраста может быть запрещено передвижение из одного региона в другой регион – вызвало большое обсуждение в соцмереах. Даже появилась реакция некоторых нардепов, пообещавших данную инициативу отменить на законодательном уровне. Президент также отреагировал и намекнул, что свободолюбивых украинцев не нужно сужать в правах такими инициативами.



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