В США назвали область, которую Кремль намерен аннексировать после захвата Донбасса и юга

Несмотря на то, что российские войска не смогли выполнить первоначальный план Путина по захвату и оккупации всей Харьковской области с оккупацией самого Харькова россияне от не отказываются от задачи аннексировать этот регион или, как минимум часть его. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание на тот факт, что коллаборанты, которые действуют на захваченной Россией части Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли".

В ISW обращают внимание на явные намеки на то, что российское руководство хочет для Харьковской области того же сценария, что и для Луганской и Донецкой областей.

Российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.

"Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, четко указывающих на аннексию… и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание юга Украины", – отмечают аналитики.

Также в отчете говорится, что оккупанты продолжают локализованные атаки северо-западнее города Харьков, вероятно, пытаясь защитить российские наземные линии связи в этом районе.

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