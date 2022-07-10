logo

BTC/USD

21325.95

ETH/USD

1188.43

LTC/USD

54.58

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США назвали область, которую Кремль намерен аннексировать после захвата Донбасса и юга
commentss НОВОСТИ Все новости

В США назвали область, которую Кремль намерен аннексировать после захвата Донбасса и юга

Кремль хочет полностью или частично аннексировать Харьковскую область

сегодня, 07:47 comments1644
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несмотря на то, что российские войска не смогли выполнить первоначальный план Путина по захвату и оккупации всей Харьковской области с оккупацией самого Харькова россияне от не отказываются от задачи аннексировать этот регион или, как минимум часть его. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США назвали область, которую Кремль намерен аннексировать после захвата Донбасса и юга

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание на тот факт, что коллаборанты, которые действуют на захваченной Россией части Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли". 

В ISW обращают внимание на явные намеки на то, что российское руководство хочет для Харьковской области того же сценария, что и для Луганской и Донецкой областей.  

Российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.

"Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, четко указывающих на аннексию… и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание юга Украины", – отмечают аналитики.

Также в отчете говорится, что оккупанты продолжают локализованные атаки северо-западнее города Харьков, вероятно, пытаясь защитить российские наземные линии связи в этом районе.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сколько затянется война в Украине: прогноз экспертов – о чем говорит заявление министра обороны Резникова.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-9
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!