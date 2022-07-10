В США назвали область, которую Кремль намерен аннексировать после захвата Донбасса и юга

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что российские войска не смогли выполнить первоначальный план Путина по захвату и оккупации всей Харьковской области с оккупацией самого Харькова россияне от не отказываются от задачи аннексировать этот регион или, как минимум часть его. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Американские аналитики обращают внимание на тот факт, что коллаборанты, которые действуют на захваченной Россией части Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли".
В ISW обращают внимание на явные намеки на то, что российское руководство хочет для Харьковской области того же сценария, что и для Луганской и Донецкой областей.
Российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.
Также в отчете говорится, что оккупанты продолжают локализованные атаки северо-западнее города Харьков, вероятно, пытаясь защитить российские наземные линии связи в этом районе.
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