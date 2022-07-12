Что значит заявление Резникова и Зеленского – когда ждать позитивных новостей от ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова главы Минобороны Алексея Резникова о деоккупации юга. В частности, подчеркнул, что задачей для ВСУ является деоккупация всей территории нашей страны. И отметил, что не может детально рассказывать о планах военного командования. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления, а также то, какие позитивные новости с полей сражений мы уже получаем и можем получить в обозримом будущем.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В первую очередь позитивных новостей стоит ждать на Запорожском и Херсонском направлении

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко отмечает, что Украина получает в последнее время немало хороших новостей с полей сражений.

"Наконец, как и настаивал президент Владимир Зеленский, мы начинаем получать от Запада те виды вооружений, которые нам необходимы. Это и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, и прочие дальнобойные средства, и боеприпасы к ним. Благодаря этому наносятся высокоточные удары по военным складам противника, по центрам принятия решений оккупантов в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской (вчера, к примеру, "фейерверк" был в Новой Каховке), Харьковской областях. Фактически по всей линии фронта. Так что мы получили возможность наносить серьезный ущерб агрессору. Разбивать логистические цепочки, которые и так плохо выстроены у россиян", – поясняет эксперт.

Как следствие, продолжает он, несколько снизилась интенсивность обстрелов со стороны неприятеля. В ход идут зачастую лишь ракеты, которые россияне запускают с территории РФ, Беларуси или со стороны Черного моря. Дефицит боеприпасов на временно оккупированных территориях ощущается всё более явно.

"Во-первых, это серьезно затрудняет продвижение оккупантов на востоке (Донецкая и Луганская области). Как видим, они даже оставшиеся несколько поселков на Луганщине захватить не в состоянии. Во-вторых, ослабляет позиции агрессора на юге (Херсонская и Запорожская области)", – отмечает Игорь Петренко.

Если говорить о том, откуда ждать позитивных новостей в обозримом будущем, тут, по мнению эксперта есть два перспективных направления – Херсонское и Запорожское. Именно с Запорожского, напоминает Игорь Петренко, было больше всего переброшено войск противника на Донбасс. Для взятия тех же Северодонецка, Лисичанска.

"В итоге ВСУ пришлось отойти, но это – маневренная оборона. А победы оккупантов оказались пирровыми. Они ничего не достигли стратегически, положили массу своих солдат (которых считают биомусором), вязнут в боях. Происходит общая потеря боеспособности – уничтожаются военные, техника и так далее. В военном же смысле захват тех же Северодонецка и Лисичанска ничего россиянам не дал. А с политической точки зрения – важно просто отрапортовать Путину об очередной "победе". В свою очередь, высшее военно-политическое руководство Украины (и президент Зеленский, и главком ВСУ Залужный) имеет сбалансированный подход к обороне и атаке. С упором на максимальное сохранение боеспособности нашей армии. Мы действуем аккуратно, точно и достаточно больно для РФ", – подчеркивает эксперт.

Так что, отмечает он, хорошие новости есть – и будет их еще больше.

"В данном контексте важно также усиление санкционного давления на Россию, – уверен Игорь Петренко. – Обсуждается седьмой пакет соответствующих ограничений со стороны ЕС. Активно работает группа Макфола-Ермака, нарабатывая соответствующие предложения. Следует обязательно начать серьезно применять вторичные санкции – против компаний и государств, которые нарушают существующую санкционную политику".

Стратегическая цель Украины – восстановление территориальной целостности страны в международно-признанных границах

Экс-дипломат, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"На самом деле, ничего сенсационного не сказали ни министр обороны Алексей Резников, ни президент Владимир Зеленский. Исходя из официальных сводок с фронта, именно на Юге для ВСУ складывается наиболее благоприятная ситуация для того, чтобы постепенно его освободить от оккупантов. И так выглядит, что сама операция по деоккупации набирает обороты. Успешное очищение острова Змеиный от оккупантов и освобождение десятков украинских сел на Херсонщине от российских нацистов – тому подтверждение".

Единственное, что вызывает определенное удивление у Вадима Трюхана – публичное объявление министром Резниковым дальнейших планов украинской армии.

"Президент Зеленский, напротив, фактически исправил своего министра, – отмечает он. – Ведь стратегическая цель Украины – восстановление территориальной целостности страны в международно-признанных границах, то есть включительно с Крымом, Донбассом и другими временно оккупированными территориями".

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