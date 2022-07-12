Украина готова ударить по РФ и Беларуси: когда это произойдет – что сдерживает ВСУ

Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам на территории РФ, Республики Беларусь (РБ) и временно оккупированного Крыма. Об этом в Twitter написал советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро. Согласны ли с таким утверждением? С этим вопросом издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

На этом этапе войны не нужно мешать путину самому бомбить Воронеж

Политолог Владимир Цыбулько уверен, что с точки зрения военного права Украина имеет возможность наносить поражения тем средствам, которые атакуют ее с любой территории.

"Но война, которую ведет РФ против Украины, имеет еще и много признаков гибридной войны, поэтому до определенного времени ВСУ не наносят декларативных ударов по территории РФ или РБ, – поясняет эксперт. – Впрочем, в гибридной войне никто не отменяет гибридные инструменты. Поэтому и возникает на территории РФ если не "хлопок" ("бавововна"), то непогашенная сигарета. На этом этапе войны не нужно мешать путину самому бомбить Воронеж".

По мнению Владимира Цыбулько, удары по территории оккупанта – это больше декларация. И впоследствии, когда нужно будет разорвать логистические цепочки, такие удары со стороны Украины могут быть вполне реалистичными.

Москве дают четкий сигнал: ее не просто не боятся, но и готовы поднимать ставки

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов рассуждает так:

"Безусловно, после начала полномасштабного вторжения россиян Украина имеет полное право наносить удары по военной инфраструктуре на территории и рф, и Беларуси. Ведь оттуда наносятся массированные удары по украинским городам. Территория этих стран использовалась и сегодня используется для ведения агрессивной войны против Украины. Поэтому не нанесение нами ударов по территории агрессора (хоть международное право – на стороне Украины) дает ему серьезные военные преимущества".

Александр Леонов считает знаковым, что сегодня на Западе уже открыто говорят о необходимости дать Украине возможность наносить удары по территории россии западным же оружием. А тот же бывший командующий войсками НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав назвал недавно Крымский мост легитимной целью для ВСУ.

"Таким образом москве дают четкий сигнал: ее не просто не бояться, а и готовы поднимать ставки. Если в начале войны кремль угрожал наносить удары по конвоям с оружием НАТО и по территории стран, откуда это оружие поставляют, угрожал начать ядерную войну в ответ на "адские санкции", то теперь таким же образом играют уже с россией, – отмечает эксперт. – Сначала Литва, а теперь и Эстония блокируют Калининградскую область. Ситуация постепенно меняется в худшую для страны-агрессора сторону. В том числе относительно возможности рф угрожать и шантажировать страны НАТО и ЕС".

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