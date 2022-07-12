Ракетные удары по Николаеву – в огне медучреждения и жилые дома: подробности (ФОТО)

Ночью и утром Николаевскую область российские оккупанты накрыли ракетным ударами. Досталось и самому Николаеву. Уже известно, что в областном центре взрывы произошли в медучреждениях и жилых домах. На месте работаю спасатели и медики. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Взрывы в Николаеве. Фото: из открытых источников

Губернатор Николаевщины рассказал, что утром регион подвергся массированному удару оккупантов. Сейчас все обстоятельства уточняются, но уже известно о попадании, как минимум в два медицинских учреждения. Есть полуразрушенные жилые дома. К счастью, по информации на данный момент жертв удалось избежать, но за медицинской помощью обратились четыре человека.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций показали первые кадры с мест ракетных ударов по Николаеву.

Ким отметил, вечером 11 июля и утром 12 июля россияне накрыли огнем Баштанский район. Обстрелы зафиксированы в Широковский общине. Попадания были подавляющего за пределами населенных пунктов и по открытым территориям. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ким добавил, что вчера, 11 июля, в 16:30 в результате обстрелов пгт Первомайское претерпело повреждений частное сельское хозяйство, сельхозтехника, жилой дом. Пострадавших нет.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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