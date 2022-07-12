В Белом доме назвали стратегический план Путина, который теперь точно не достичь в Украине

В США считают, что изначальный путинский план уже провалился в Украине и достичь его Москве не удастся. Президент РФ надеялся не только захватить украинские территории, покончив с украинской государственностью, но и стереть украинскую идентичность. Как передает портал "Комментарии", такую позицию Вашингтона во время брифинга озвучил советник по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет Укринформ.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что спикеры Кремля постоянно заявляют, что цели Путина, поставленные перед началом так называемой "военной спецоперацией" в Украине, будут выполнены, они уже провалены, уверены в США.

Джейк Салливан отметил, неудачи сопутствовали русским в их авантюре. В итоге все крупных города на больше части территории Украины выстояли, и они сегодня контролируются украинской властью – это тот же Киев, Харьков, Одесса. Россия продолжает попытки их атаковать, но украинские защитники при поддержке США, союзников НАТО и других стран профессионально дают отпор оккупантам.

В Вашингтоне признали, что россиянам удалось одержать незначительный успех на востоке Украины, но, во-первых, за незначительное продвижение им пришлось заплатить огромную цену, потеряв множество сил, ресурсов и техники, а, во-вторых, давление от санкций против РФ лишь усиливается и от этого экономка страдает.

Салливан также заявил, что Штаты продолжат работать с Киевом над стратегией, которая позволит одержать успех не только на поле боя, но и за столом переговоров.

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