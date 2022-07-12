logo

BTC/USD

19724.48

ETH/USD

1069.12

LTC/USD

48.36

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Белом доме назвали стратегический план Путина, который теперь точно не достичь в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белом доме назвали стратегический план Путина, который теперь точно не достичь в Украине

Глава Кремля хотел не только захватить украинские земли, но и стереть украинскую идентичность

сегодня, 08:02
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В США считают, что изначальный путинский план уже провалился в Украине и достичь его Москве не удастся. Президент РФ надеялся не только захватить украинские территории, покончив с украинской государственностью, но и стереть украинскую идентичность. Как передает портал "Комментарии", такую позицию Вашингтона во время брифинга озвучил советник по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет Укринформ.

В Белом доме назвали стратегический план Путина, который теперь точно не достичь в Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что спикеры Кремля постоянно заявляют, что цели Путина, поставленные перед началом так называемой "военной спецоперацией" в Украине, будут выполнены, они уже провалены, уверены в США.

Джейк Салливан отметил, неудачи сопутствовали русским в их авантюре. В итоге все крупных города на больше части территории Украины выстояли, и они сегодня контролируются украинской властью – это тот же Киев, Харьков, Одесса. Россия продолжает попытки их атаковать, но украинские защитники при поддержке США, союзников НАТО и других стран профессионально дают отпор оккупантам.

В Вашингтоне признали, что россиянам удалось одержать незначительный успех на востоке Украины, но, во-первых, за незначительное продвижение им пришлось заплатить огромную цену, потеряв множество сил, ресурсов и техники, а, во-вторых, давление от санкций против РФ лишь усиливается и от этого экономка страдает.

Салливан также заявил, что Штаты продолжат работать с Киевом над стратегией, которая позволит одержать успех не только на поле боя, но и за столом переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина нашли оправдание удару по Временному Яру, где больше 20 убитых и множество раненых.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3526991-bilij-dim-obicae-so-putinu-ne-vdastsa-dosagti-zodnih-namicenih-cilej-v-ukraini.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!