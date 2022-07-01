Змеиный – наш: почему эта победа очень важна для Украины – что ждать дальше

Россиянам после массированных ударов ВСУ пришлось спасаться бегством с острова Змеиный. Правда, сами они уверяют, что это "шаг доброй воли" в рамках разблокирования гуманитарного коридора в Черном море. Освобождению острова Змеиный посвятил часть своего вечернего видеообращения и президент Украины Владимир Зеленский. Почему так важна была битва за Змеиный? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Остров Змеиный. Фото: из открытых источников

Украина убрала со Змеиного средства разведки и огневого поражения рф

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов поясняет:

"Главное, что мы убрали с острова средства разведки и огневого поражения рф. Вопрос поддержки десантной операции с помощью вооружений, присутствующих на Змеином, снят с повестки дня. Именно поэтому остров был так важен для россиян в стратегическом плане. Их эскадра могла подойти к нашим берегам под прикрытием техники и вооружения, которые россия сосредоточила и намеревалась сосредоточить на острове".

Скорее всего, продолжает эксперт, мы не будем высаживать украинский гарнизон на Змеиный.

"Это было бы нелогично. Ос тров находится под перекрестным огнем – как с нашей, так и с российской стороны", – отмечает Олег Жданов.

Освобождение от российских нацистов острова Змеиного – это лишь первый шаг для проведения масштабных операций по освобождению всей территории Украины

Экс-дипломат, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан уверен, что демилитаризация de facto острова Змеиного – это практическая польза и для ВСУ, и для Украины в целом. В то же время, подчеркивает он, это знаковое символическое событие, которое является мощным сигналом как для наших партнеров и фактических союзников, так и для россиян.

"Практическая польза для ВСУ в том, что незапланированная "эвакуация" недобитков российского гарнизона фактически означает полный срыв планов нацистской россии по обеспечению полного контроля над Черным морем и подготовке высадки морского десанта в Одессу. Следовательно, часть сил и средств ВСУ может сконцентрироваться на выполнении других боевых задач, в первую очередь на полном уничтожении черноморского флота рф", – отмечает эксперт.

Для Украины, продолжает он, эта несомненная военная победа означает, что шанс на обеспечение деблокады Черного моря есть. И эта задача, стоящая на повестке дня, хотя и не озвучивается прямо в СМИ, может быть выполнена уже в ближайшие недели. Соответственно Украина сможет возобновить экспорт своей аграрной продукции на внешние рынки.

"Хотя самой деблокады Черного моря маловато, – считает Вадим Трюхан. – Очевидно, что россияне будут пытаться уничтожать своими ракетами, запасов которых у них еще остается достаточно, украинские и гражданские зерновозы и другие гражданские суда. Поэтому Украине следует активизировать свои усилия на дипломатическом фронте в направлении формирования пула морских государств, которые согласятся оказать помощь в сопровождении караванов судов с аграрной продукцией, и/или наглухо закрыть небо системой противоракетной обороны – на Черном море, черноморские портах и подъездных путях".

Символизм освобождения Змеиного, по мнению эксперта, состоит в том, что бегство россиян с острова окончательно разрушает миф о непобедимости российской армии и показывает нашим партнерам, что помощь, которую они оказывают Украине, эффективно используется ВСУ. Фактически наши военные наглядно продемонстрировали свою способность к планированию серьезных военных операций и обеспечению их реализации согласно плану, акцентирует Вадим Трюхан.

"Следует также обратить внимание на то, как "подгорело" в российских публиках и эфирах, – отмечает он. – Не критикует действия российского военно-политического руководства разве что ленивый. Особенно красноречивым подтверждением, что этот "жест доброй воли", как выразилось публично министерство обороны страны-агрессора, является фактическим и громким фиаско, вот что. 25 февраля, в день, когда родилась, уже крылатая, фраза о "русском корабле иди на…", один из ведущих идеологов русского мира и рашизма Александр Дугин написал, что "тот, кто контролирует остров Змеиный, тот контролирует ход мировой истории". Выходит так, что россияне не справились с этой задачей. Теперь ход мировой истории контролирует Украина и все мы, украинцы. И продолжение следует. Освобождение от российских нацистов острова Змеиного – это лишь первый шаг в направлении подготовки и проведения масштабных операций по освобождению всей территории Украины от российских оккупантов и, не исключено, дальнейшей демилитаризации европейской части нацистской россии. Умение и вдохновение для этого у украинцев есть – и они растут с каждым днем".

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