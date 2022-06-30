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Залужный показал видео, как выгоняли россиян со Змеиного

Россиянам после ударов ВСУ пришлось спасаться бегством

сегодня, 13:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупанты сбежали с украинского острова Змеиный. Оккупанты не собирались покидать ранее занятую территорию, но после успешной операции ВСУ с массированным обстрелом вражеских позиций на острове у оккупантов не осталось другого выхода, кроме как спасаться бегством, эвакуировавшись. Как передает портал "Комментарии", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook опубликовал видео, как поливали огнем российских захватчиков и деоккупировали остров.

Залужный показал видео, как выгоняли россиян со Змеиного

Валерий Залужный. Фейсбук Валерия Залужного

Валерий Залужный считает, что деоккупация острова стала возможной благодаря мощным ракетным и авиационным ударам ВСУ. Оккупантам пришлось покинуть остров Змеиный.

"Благодарю защитников Одесщины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова", – написал Залужный.

Валерий Залужный также поблагодарил западных союзников за предоставленные средства поражения.

Читайте на портале "Комментарии" — знаковая победа – оккупанты покинули Змеиный, спасали свои жизни бегством.

Также издание "Комментарии" сообщало — побег из украинского острова Змеиный в Черном море Минобороны РФ назвало "шагом доброй воли". Также в оборонном ведомстве страны-агрессора уточнили, что оккупанты якобы завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. В Минобороны РФ поясняют, что Россия решила якобы прислушаться к позиции ООН по организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.





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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/621819078869149/
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