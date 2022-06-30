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Знаковая победа – оккупанты покинули Змеиный

После успешной операции украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями, враг эвакуировал из Змеиного

сегодня, 11:14 comments1455
Автор:

Кравцев Сергей
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На прошлой неделе официально стало известно о том, что ВСУ начали военную операцию на острове Змеиный. Еще до того в СМИ начали появляться сообщения о постоянных ударах по вражеских целях на острове. С каждым днем сообщений про удары становилось все больше. И вот сегодня стало известно о том, что ВСУ таки дожали оккупантов, для которых пребыванием за Змеином оказалось равно пребыванию в аду, россияне покинули остров. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Знаковая победа – оккупанты покинули Змеиный

Он отметил, военные подтверждают информацию – после успешной операции украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями, враг действительно эвакуировал из Змеиного остатки гарнизона двумя скоростными катерами. Сейчас на острове пожар, раздаются взрывы.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ снова разнесли оккупантов на Змеином и уничтожили много техники РФ на юге. Украинским воинам удалось снести еще один пушечно-ракетный комплекс "Панцирь — С1". Но это не единственная заслуга нашей армии. Военным удалось ликвидировали 40 оккупантов и уничтожить много техники страны-агрессора на юге.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент России Владимир Путин цинично прокомментировал теракт в Кременчуге. Хозяин Кремля уверяет, что российские оккупанты не бьют по гражданским объектам в Украине.

"Комментарии" также ранее писали – пока все обсуждают о том, что российские войска продвигаются в Луганской и Донецкой областях, все забыли о том, что россияне не оставляют попыток оккупировать все больше Харьковской области. Исходя из штурмовых действий оккупантов в регионе становится очевидным, что Путин рассчитывает на оккупацию всей Харьковской области.




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Don

сегодня, 11:33

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