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Не только Донецкая и Луганская: в США назвали область, которую Путин тоже хочет захватить

Аналитики американского Института изучения войны указали, на попытки российских оккупантов продвинуться в Харьковской области

сегодня, 10:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Больше всего российские войска наступают в Донецкой и Луганской областях, что соответствует изначально заявленной Кремлем цели – выхода на административные границы этих областей. Но есть большая активность российских войск в Харьковской области. Российские захватчики продолжают попытки наступать на населенные пункты к северу от Харькова. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете американского Института изучения войны.

Не только Донецкая и Луганская: в США назвали область, которую Путин тоже хочет захватить

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что российские подразделения перенаправили на второстепенные направления, чтобы ускорить захват территорий Донецкой и Луганской областей.

При этом аналитики указали, что войска РФ 29 июня провели штурм Дементиевки, которая находится примерно в 15 км севернее Харькова. Сами оккупанты утверждают, что наступление было удачным. В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг данную информацию, сообщив, что украинские бойцы отбили атаку.

В связи с этим в ISW считают, что контроль над населенными пунктами в Харьковской области вдоль линии фронта очень спорный.

Кроме того, оккупанты вели бои за Большими Проходами, Цуповкой, Питомником и Русской Лозовой, а также обстреливали Харьков.

"Постоянные бои за контроль над такими населенными пунктами к северу от Харькова наводят на мысль, что, хотя кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится установить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей", – указано в отчете.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент России Владимир Путин цинично прокомментировал теракт в Кременчуге. Хозяин Кремля уверяет, что российские оккупанты не бьют по гражданским объектам в Украине.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-29
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