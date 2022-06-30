Не только Донецкая и Луганская: в США назвали область, которую Путин тоже хочет захватить

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Кравцев Сергей
Больше всего российские войска наступают в Донецкой и Луганской областях, что соответствует изначально заявленной Кремлем цели – выхода на административные границы этих областей. Но есть большая активность российских войск в Харьковской области. Российские захватчики продолжают попытки наступать на населенные пункты к северу от Харькова. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете американского Института изучения войны.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В сводке говорится, что российские подразделения перенаправили на второстепенные направления, чтобы ускорить захват территорий Донецкой и Луганской областей.
При этом аналитики указали, что войска РФ 29 июня провели штурм Дементиевки, которая находится примерно в 15 км севернее Харькова. Сами оккупанты утверждают, что наступление было удачным. В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг данную информацию, сообщив, что украинские бойцы отбили атаку.
В связи с этим в ISW считают, что контроль над населенными пунктами в Харьковской области вдоль линии фронта очень спорный.
Кроме того, оккупанты вели бои за Большими Проходами, Цуповкой, Питомником и Русской Лозовой, а также обстреливали Харьков.
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Также издание "Комментарии" сообщало – президент России Владимир Путин цинично прокомментировал теракт в Кременчуге. Хозяин Кремля уверяет, что российские оккупанты не бьют по гражданским объектам в Украине.
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