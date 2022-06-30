ВСУ снова разнесли оккупантов на Змеином и уничтожили много техники РФ на юге

В Черном море украинская армия продолжает успешно выполнять свою задачу по уничтожению россиян и их техники на временно оккупированном острове Змеиный, где удалось снести еще один пушечно-ракетный комплекс "Панцирь — С1". Но это не единственная заслуга нашей армии. Военным удалось ликвидировали 40 оккупантов и уничтожить много техники страны-агрессора на юге. Как передает портал "Комментарии", об том говорится в новой сводке Оперативного командования "Пивдень" в Facebook.

Остров Змеиный. Фото: УНИАН

В сводке говорится, что за прошедшие сутки кафиры били по Одесщине ракетами. РФ использовала авиацию и береговой ракетный комплекс "Бастион", им она наносила удары по направлению временно оккупированного Крыма. Защитники Украины уничтожили одну ракету, еще 5 попали по черноморскому побережью в Измаильском. В ОК "Юг" подчеркнули, что жертв и повреждений удалось избежать благодаря ограничению использования береговой полосы.

"В Черном море продолжается операция на острове (Змеином – Ред.), уже есть подтверждение впечатления еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь – С1", – сообщили в Оперативном командовании.

Кроме этого наша авиация удачно отработала 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач. Благодаря этому российской армией потеряно более 4 десятков рашистов, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную — "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов. Окончательные результаты дознаются", — рассказали о новых потерях врага в ОК "Юг".

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