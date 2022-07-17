Почему договорённости Байдена в Саудовской Аравии ударят по России: о чем идет речь

Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти после встречи президента Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии. Что это означает? Почему это важно? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Джо Байден и принц Мухаммед бин Салман. Фото: REUTERS
Окончательное решение о наращивании добычи нефти будет принимать ОПЕК в начале августа
Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что ситуация – неоднозначна.
"Окончательное решение о наращивании добычи будет принимать ОПЕК в начале августа. Пока представители Саудовской Аравии заявляют, что смогут нарастить добычу, если будет дефицит нефти в мире", – поясняет эксперт.
Денис Саква отмечает, что ОПЕК раньше объявлял о планах наращивания добычи в августе.
"Поэтому, – продолжает он, – скорее всего, рост будет, но в запланированных пределах (+650 тысяч баррелей в день). Для Украины сбить высокие цены на нефть означает падение доходов России от продажи нефти. Соответственно – будет меньше средств, чтобы финансировать войну".
Тот факт, что удалось достичь хотя бы договоренности по нефти – это кажется даже неким чудом
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин нефтяное решение считает одним из достижений визита Байдена на Ближний Восток.
"Потому что, если Саудовская Аравия увеличит на 50% поставки нефти на мировой рынок, можно ожидать снижения цены на нее на 20-30%. А это сейчас важно, потому что энергетический рынок, все экономики лихорадит из-за российского вторжения в Украину, санкций и так далее", – поясняет политолог.
Но нюанс, по его словам, в том, что у визита Байдена на Ближний Восток были более глобальные цели. В том числе – восстановить альянсы, которые ранее там были у США с другими странами.
"С этим были и есть проблемы, потому что достаточно холодного арабские страны данного региона воспринимают США. Даже с той же Саудовской Аравией встреча проходила не в лучшей атмосфере. И тот факт, что удалось достичь хотя бы договоренности по нефти – это кажется даже неким чудом, – отмечает Алексей Якубин. – Напомню также, что Байден планировал в странах Ближнего Востока найти для Украины советское вооружение. Удалось или нет – пока неясно".
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