Россия затягивает войну в Украине: в США назвали причину

Российское руководство не добилось ключевых целей в войне против Украины, российская армия не может оккупировать важные населенные пункты в стране. Именно поэтому Кремлем принято решение к затягиванию войны против Украины. Это время россияне хотят использовать для пополнения сил и возобновления наступления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские военные аналитики обращают внимание на то, что ограниченные наземные атаки в Донецкой области 17 июля – это еще не возобновление массового наступления россиян, но это показатель того, что они выходят из оперативно паузы.

Как ранее отмечал ISW, конец российской оперативной паузы вряд ли приведет к новой массовой волне наземных штурмов по нескольким направлениям, несмотря на публичный приказ министра обороны России Сергея Шойгу именно об этом.



Российские войска предпочитают продвижение вокруг Северска и Бахмута, удерживая оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль Южного направления.



Кроме того, российские войска продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты вдоль Изюмско-Славянского направления и наносили другие артиллерийские, ракетные и авиационные удары по всей территории Украины.



Министерство обороны России 17 июля, в частности, не заявило о новых территориальных достижениях.



ISW продолжает прогнозировать, что конец оперативной паузы будет характеризоваться колебанием и ступенчатым восстановлением наземных наступательных действий.



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