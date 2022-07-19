Залужный рассказал о ситуации на фронте, объяснив, почему теперь все под контролем

Украина сумела стабилизировать ситуацию на поле боя. Как заявил сам Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный у себя в Телеграмм, об этом он рассказал в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Валерий Залужный. Фейсбук Валерия Залужного

При этом Валерий Залужный признал, что ситуацию на фронте нельзя назвать простой, она по-прежнему очень напряженная, сложная, но ВСУ ее контролируют и понимают, чего ждать от противника.

По словам Главнокомандующего ВСУ, во многом определяющее значение на дальнейший ход событий на фронте оказали поставки М142 HIMARS. Таким образом украинские защитники уже смогли лишить врага десятков складов с боеприпасами, пунктов управления, складов с топливом.

Также Залужный акцентировал внимание на двух моментах. Первый – он лично проинформировал своего американского коллегу о том, что сейчас происходит на фронте. Естественно, публично деталей он не раскрыл. Второй момент – Залужный вместе с генералом Милли еще раз проговорил то, чего ВСУ еще не хватает на поле боя и в чем остро нуждается украинская амия для противодействия российской агрессии.

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