Без границы между Украиной и РФ: в СБУ показали с какими картами россияне пошли на вторжение (ФОТО)

Украинские спецслужбы установили, что российские командиры в феврале использовали топографические карты Украины прошлого столетия. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится на официальной странице СБУ в Telegram.

Карта. Фото: СБУ

Карты старого образца удалось изъять после деоккупации отдельных районов, где стояли россияне в Харьковской области. Обратило на себя внимание то, что российские военные руководствовались старыми картами. В частности, на картах мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады данные не обновлялись не менее 53 лет (1969 год).

Интересно, что на картах, которые имели российские офицеры, полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который, к слову, теперь русские активно обстреливают. Жилмассив начал активно застраиваться и разрастаться с начала 70-х годов 20 века. Поэтому логично, что на картах 1969 года его еще не было.

Также на изъятых картах не значатся Травянское и Муромское водохранилища, построенные в 70-е годы.

Еще один интересный момент – границы между Украиной и Россией на картах тоже нет. Ее военные провели сами для понимания, потому как она нанесена обычной шариковой ручкой.

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