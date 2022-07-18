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Без границы между Украиной и РФ: в СБУ показали с какими картами россияне пошли на вторжение (ФОТО)

Россияне заблудились в Харьковской области, не увидев целые жилмассивы

сегодня, 16:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские спецслужбы установили, что российские командиры в феврале использовали топографические карты Украины прошлого столетия. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится на официальной странице СБУ в Telegram.

Без границы между Украиной и РФ: в СБУ показали с какими картами россияне пошли на вторжение (ФОТО)

Карта. Фото: СБУ

Карты старого образца удалось изъять после деоккупации отдельных районов, где стояли россияне в Харьковской области. Обратило на себя внимание то, что российские военные руководствовались старыми картами. В частности, на картах мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады данные не обновлялись не менее 53 лет (1969 год). 

Интересно, что на картах, которые имели российские офицеры, полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который, к слову, теперь русские активно обстреливают. Жилмассив начал активно застраиваться и разрастаться с начала 70-х годов 20 века. Поэтому логично, что на картах 1969 года его еще не было.                                                                                                              

Также на изъятых картах не значатся Травянское и Муромское водохранилища, построенные в 70-е годы. 

Еще один интересный момент – границы между Украиной и Россией на картах тоже нет. Ее военные провели сами для понимания, потому как она нанесена обычной шариковой ручкой.

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Без границы между Украиной и РФ: в СБУ показали с какими картами россияне пошли на вторжение (ФОТО) - фото 2

Без границы между Украиной и РФ: в СБУ показали с какими картами россияне пошли на вторжение (ФОТО) - фото 3




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Источник: https://t.me/SBUkr/4647
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