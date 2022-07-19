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Шойгу назвал главную цель для обстрелов в Украине

Оккупантов создают много проблем американские ракетные системы HIMARS

сегодня, 11:05 comments1208
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр обороны России Сергей Шойгу фактически объявил охоту в Украине на ракетные и артиллерийские системы большой дальности. В первую очередь речь идет об американских ракетных системах HIMARS, которые уже создали немало проблем оккупантам. Как передает издание "Комментарии", свой приказ Шойгу озвучил во время инспекции группировки захватчиков "Восток".

Шойгу назвал главную цель для обстрелов в Украине

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Предшествовала такому заявлению Сергея Шойгу серия новостей о том, что ВСУ удачно уничтожили десятки складов с боеприпасами оккупантов, а также военных баз, командных пунктов, складов с топливом. Также было много уничтожено живой силы противника, немало ликвидировано офицеров высшего ранга. Это существенно замедлило продвижение российских войск, как на востоке, так и на юге страны.

"Генерал армии Сергей Шойгу, указав на усиление ударных возможностей группировки, дал указание командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника" — говорится в сообщении.

Ранее Шойгу проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что лед тронулся и решение о том, чтобы Украина начала получать дальнобойные снаряды для HIMARS до 300 км практически на выходе. Уже сейчас, отметил секретарь СНБО, Украина получает от союзников снаряды, дальность которых превышает ранее оговоренную переде поставками.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, как президент РФ Путин начал чистку в самой России – кого он отправляет в Украину.




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Источник: https://t.me/mod_russia/17751
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