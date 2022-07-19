В США рассказали, как Путин начал чистку в самой России – кого он отправляет в Украину

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину можно прийти к выводу, что в самые горячие точки российское командование отправляет не этнических русских, а этнические меньшинства. Путин пытается возложить груз войны в Украине на этнические меньшинства. Таким образом скрытая мобилизация, которая идет в России практически не касается этнических русских. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт исследования войны (ISW) в обновленном отчете.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские военные аналитики предполагают, что так долго продолжаться не может, потому что уже растет недовольство в этнических анклавах в РФ, люди видят, что большинство живой силы для так называемой "спецоперации" в Украине берется именно из тех республик, где этнические русские практически не проживают. Отмечается, что в России основали движение "Новая Тува" – антивоенную организацию, состоящую из активистов тувинского нацменьшинства. Это сообщение примечательно в контексте недавнего увеличения количества базирующихся в России региональных добровольческих батальонов, многие из которых принадлежат к разным этническим группам.

В ISW допускают, что отказ Путина от всеобщей мобилизации как раз может быть связан с тем, что он пытается избежать отправки на войну большого количества этнических россиян.

ISW и другие аналитики ранее отмечали преобладание в Украине неэтнических российских батальонов, в состав которых входят войска из Чечни, Южной Осетии, Тувы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и других.



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