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В России заявляют, что хотят еще две области Украины

оккупанты хотят провести "референдум" и говорят, что пришли в Украину защищать людей от фейковых "националистов"

сегодня, 08:30 comments1076
Автор:

Кравцев Сергей
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В РФ продолжают говорить о том, что им украинская армия не помешает провести так называемый референдум о присоединении Херсонской и Запорожской областей к территории страны-агрессора. Такие грезы россияне подкрепляют пропагандистскими лживыми новостями о том, что якобы местные жители сами выступают за то, чтобы жить вместе с Россией. Как сообщает "Комментарии", об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В России заявляют, что хотят еще две области Украины

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российское чиновник высказал абсурдное утверждение о том, что, оказывается, референдум о присоединении к России это не прихоть Кремля – устроить очередную аннексию, а желание местных жителей определиться относительно своего будущего. Намекая на постоянную военную угрозу со стороны страны-агрессора Водолацкий заявил, что "нормальная, стабильная и комфортная" жизнь людям может быть гарантирована только в составе РФ. Такой выбор без выбора, который Россия пытается выдать за "демократический референдум".

Далее представитель страны-агрессора выдал еще одно абсурдное заявление, которое проявляется до прихода российской армии на юг Украины, украинцы жили в страхе из-за того, что на них давили качество "националисты".

Пиком лживого рассказа Виктора Водолацкого стало заявление о якобы огромных очередях за российскими паспортами в Херсонской и Запорожской областях.

Отметим, ранее уже российские пропагандисты и коллаборанты сообщали о том, что Кремль намерен аннексировать украинские территории 11 сентября, на когда и запланировано проведение очередных фейковых референдумов.

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Источник: https://tass.ru/
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