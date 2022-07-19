Мы уже начали получать: Данилов заинтриговал дальностью новых снарядов HIMARS

Использование американских ракетных систем HIMARS уже влияет на ход войны в Украине. С союзниками есть понимание и Украина уже начала получать снаряды, которые по своей дальности превышают те ограничения, которые выставлялись изначально, когда оговаривалась возможность самой поставки HIMARS. При этом Украина надеется, что получит и снаряды той дальности, в которых очень нуждается. Это уже может произойти в самое ближайшее время. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос о перспективах получения ВСУ снарядов дальностью до 300 км в эфире общенационального телемарафона.

Алексей Данилов. Фото: Офис президента

Алексей Данилов уточнил, что во время полномасштабной войны Украина стремительно перевооружается и переходит от советской военной техники на западную военную технику, переходит на стандарты НАТО.

По словам секретаря СНБО, снаряды советских калибров, которые в основном были у ВСУ, теперь на исходе в Европы. Речь идет о так называемых 152 и 122 калибрах. С учетом того, что война в Украине затянулась и именно этими снарядами Европа активно помогала Украине, то их остаток очень мал.

Данилов подтвердил, что Украина по-прежнему нуждается в ускорении и увеличении поставок западного оружия, но, если сравнить ситуацию, которая была с той, которая есть сегодня, то можно сказать о достижении паритета с армией РФ в отношении некоторых позиций.

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