Задача – выбить россиян из Приднестровья: насколько это реально – решится ли Украина

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупантов в Приднестровье. Реален ли такой вариант? Какие есть сценарии развития событий касательно Приднестровья? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото из открытых источников

Украина может способствовать реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы различными средствами

Директор программы исследований безопасности и оборонной политики Группы стратегических и студий безопасности Артем Филипенко поясняет:

"Проблема Приднестровья сегодня – это не только внутреннее дело Молдовы, но и вопрос национальной безопасности Украины. Поэтому Украина объективно заинтересована в скорейшей ликвидации этого сепаратистского анклава".

Вместе с тем, отмечает эксперт, необходимо понимать несколько факторов.

"Де-юре Приднестровский регион – часть территории Республики Молдова, – поясняет он. – Более того, Приднестровье, согласно все ещё действующим документам, является стороной переговоров в процессе урегулирования. Подавляющее большинство жителей Приднестровского региона – граждане Республики Молдова. Вернее, имеют несколько гражданств, в том числе России и Украины. Поэтому какие-либо военные действия в отношении Приднестровья Украина может осуществлять лишь по просьбе официальных властей Молдовы. Или, как вариант, в ответ на агрессивные действия со стороны российского военного контингента, расположенного в Приднестровье. Или незаконных вооруженных формирований Приднестровья".

В настоящий момент, отмечает Артем Филипенко, вряд ли стоит ожидать от Республики Молдова каких-либо активных действий в отношении Приднестровья. Основное внимание молдавских властей сейчас сосредоточено на внутренних проблемах, в первую очередь, сложной экономической ситуации.

"Но Украина может способствовать реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы различными средствами. В первую очередь, оказанием политического и экономического давления на этот регион и его верхушку, – подчеркивает эксперт. – Не секрет, что многие представители Приднестровского руководства имеют украинское гражданство, а также собственность и бизнес на территории Украины. Очевидно также, что одним из последствий российско-украинской войны должен стать пересмотр переговорного формата по приднестровскому урегулированию. Нынешний формат "5+2" (в котором Молдова и Приднестровье – стороны переговоров, ОБСЕ, Украина и Россия – гаранты, а ЕС и США – наблюдатели) не работает и нежизнеспособен ни сейчас, ни в будущем. Украина может поднять вопрос о смене переговорного формата".

Главное преимущество, которое мы бы получили от "окончательно решения приднестровской проблемы" — публичное унижение Кремля

По мнению эксперта Международного института демократий, экс-командира 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгения Дикого, с военной точки зрения Приднестровье является "легкой добычей" для ВСУ.

"Шесть тысяч россиян, половина из которых на самом деле не русские, а местные, набранные по контрактам в ВС РФ, и 3 тысячи местной квази-армии, еще и в сочетании с географией региона (узенькая полоска между правобережной частью Молдовы и Украиной) – это можно взять под контроль силами одной-двух пехотных бригад в течение суток. Боеспособность "оппонентов" там очень сомнительна, вооружение недостаточно для серьезного сопротивления. Более того, в самом Приднестровье в этом прекрасно отдают себе отчет, – отмечает эксперт. – И не факт что даже оказывали бы реальное сопротивление в случае нашего вхождения на территорию анклава. Россия же по чисто географическим причинам не имеет возможности предоставить приднестровскому контингенту реальную помощь".

Евгений Дикий считает, что для нас "зачистка" Приднестровья от россиян была бы очень полезна и в военном смысле, и в первую очередь политически.

"Хотя сам по себе приднестровский контингент войск РФ не достаточно боеспособен для создания угрозы Одессе и области, а вторжение оттуда выглядит совершенно нереальным, в случае приближения фронта к Одесщине наличие этого анклава за спиной может стать критически важным фактором. Также дополнительными "бонусами" являются склады боеприпасов в Колбасной, – отмечает эксперт. – Впрочем, пока неизвестно являются ли боеприпасы там пригодными для использования, или же уждаются в недешевой утилизации. Плюс – имеем потенциально до трех тысяч военнопленных граждан РФ (что актуально при нынешней асимметричности наших и вражеских " обменных фондов").

Но, продолжает эксперт, главное преимущество, которое мы бы получили от "окончательно решения приднестровской проблемы" — публичное унижение Кремля, а также сигнал, что наша война помимо всего прочего, должна привести к деоккупации всех территорий, которые начиная с 1990-х годов оккупировала РФ. А также, что Кремль бессилен этому что-то противопоставить.

"В Грузии, например, такой сигнал может привести к очень значительным политическим изменениям, – считает Евгений Дикий. – Однако именно в политической, а не военной плоскости находится и главное препятствие в реализации указанного сценария. Мы не можем ворваться на территорию независимой Молдовы без приглашения легитимных властей этой дружественной нам страны. Иначе наши действия будут выглядеть юридически ничем не отличными от действий РФ. Прошение о деоккупации Приднестровья должно поступить из Кишенева. А пока на это нет даже намека. То ли Молдова настолько боится каких-либо боевых действий на своей территории, что считает меньшим злом, пока терпеть статус-кво (который, следует признать, крайне отличный от ситуации в "ЛДНР", Абхазии или Осетии — вспышек насилия не наблюдается после 1992 года, Приднестровье частично интегрировано с правобережной Молдовой, абсолютное большинство населения имеет два или три паспорта, включая молдавский, значительная часть принимает участие в выборах в Молдовеи т.п.). То ли Кишинев не уверен, что после деоккупации от россиян Украина сразу вернет Молдове контроль над регионом, где этнические украинцы составляют треть населения, и который до 1940 года был частью УССР (ведь во время приднестровской войны 1992 года Украина занимала крайне двусмысленную позицию — формально единство Молдовы и осуждала "сепаратистов", в то же время не препятствовала украинским добровольцам воевать на стороне "ПМР", и свободно пропускало российские войска через украинскую территорию, что и определило победу РФ в той войне)".

Поэтому, резюмирует эксперт, вопрос о деоккупации Приднестровья силами ВСУ – вопрос не столько к главкому ВСУ Залужному, сколько к главе МИД Кулебе. И, если украинские дипломаты договорятся с властями Молдовы, которые попросят нас о помощи в деоккупации — технически проблема может быть решена очень оперативно, подчеркивает Евгений Дикий.

Однако без такого приглашения, констатирует он, наша интервенция туда будет выглядеть, по меньшей мере, сомнительно. И возможна, разве что, при условии, что россияне с территории "ПМР" первыми совершат нападение на украинскую территорию (от чего они, скорее всего, воздержатся, прекрасно понимая бесперспективность подобной авантюры).

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